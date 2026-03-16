快訊

鴻海法說會／今年將配發7.2元現金股利 創掛牌來新高

以色列空襲德黑蘭機場 伊朗已故最高領袖哈米尼專機被毀

記憶體不死鳥！外資大買華邦電、南亞科 入列成交值前十

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／美國隊爭議好球終結多明尼加 唐斯怒批判決：太離譜了！

聯合新聞網／ 綜合外電報導
唐斯為美國多明尼加之戰的最後爭議好球判決大表不滿。 美聯社
唐斯為美國多明尼加之戰的最後爭議好球判決大表不滿。 美聯社

2026年世界棒球經典賽（WBC）4強戰中，美國隊以2比1擊敗多明尼加，成功晉級冠軍戰。不過比賽最後時刻的一次關鍵判決引發巨大爭議，就連NBA紐約尼克球星唐斯（Karl-Anthony Towns）都公開表達不滿，直言裁判的好球判決讓多明尼加失去了最後反擊機會。

這場比賽戰況激烈，多明尼加在最後一個打席仍保有追平甚至逆轉的希望。然而主審在關鍵時刻連續對索托（Juan Soto）與培多莫（Geraldo Perdomo）判出具爭議的第三好球，最終培多莫的三振也直接結束比賽，多明尼加1分之差飲恨。

這樣的結果讓曾經代表多明尼加出征國際賽市的唐斯情緒相當激動，他在接受媒體訪問時表示，自己對這樣的判決非常不滿。唐斯曾代表多明尼加參加國際籃球賽事，因此對祖國在經典賽遭淘汰格外在意。

唐斯說：「當然那是一顆壞球！那根本是亂判。他們應該還有機會的，接下來還有塔提斯（Fernando Tatis Jr.）要上場打擊，拜託，那真的太離譜了。」

根據MLB官方比賽系統的投球數據顯示，當時判定為第三好球的那一球實際位置偏低，明顯落在好球帶下方。多家媒體也指出，這顆球距離標準好球帶仍有相當距離，因此引發外界廣泛討論。

對於不少球迷與中立觀察者而言，這次判決確實難免令人質疑。許多人認為，如果培多莫成功保送上壘，多明尼加將有機會持續施壓對方投手，甚至一棒扭轉戰局。

經典賽

相關新聞

NBA／前三節只拿10分 亞歷山大趕進度驚險推進20+紀錄

雷霆隊當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的連續20分場次紀錄，今天面對灰狼隊差點告終，不過最後106秒的連續得分，讓他最終得分剛好突破20分大關，連續場次推進到128場，繼續推高障礙。

NBA／美國隊爭議好球終結多明尼加 唐斯怒批判決：太離譜了！

2026年世界棒球經典賽（WBC）4強戰中，美國隊以2比1擊敗多明尼加，成功晉級冠軍戰。不過比賽最後時刻的一次關鍵判決引發巨大爭議，就連NBA紐約尼克球星唐斯（Karl-Anthony Towns）都公開表達不滿，直言裁判的好球判決讓多明尼加失去了最後反擊機會。

NBA／安戴托昆波累積160次「30-10-5」 超越「大O」獨居史上第一

公鹿在主場以134比123擊敗溜馬，陣中當家核心安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）再度打出全面表現，全場攻下31分、14籃板與8助攻，不僅帶領公鹿拿下勝利，也在這場比賽中寫下NBA歷史新紀錄。

NBA／佛雷格再創「詹皇式」紀錄 基德看兩人類比：有機會成為下一個傳奇

達拉斯獨行俠新秀狀元佛雷格（Cooper Flagg）持續發揮超齡表現，在今天面對騎士的比賽中，佛雷格繳出27分、6籃板、10助攻的全能數據，率領球隊以130比120扳倒強權。年僅19歲又84天的他，更成為NBA史上第2年輕完成單場至少25分、10助攻與5籃板的球員。

NBA／哥哥患跑者膝、弟弟傷內收肌 柯瑞自嘲：我們是「康復兄弟」

在勇士今天107：110敗給尼克賽後，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）針對球隊近期傷病問題開玩笑，自己因為膝蓋傷勢仍無法上場，而他的弟弟小柯瑞（Seth Curry）也因內收肌酸痛進入傷兵名單，因此柯瑞稱他們兄弟倆是「康復兄弟」。

NBA／未來之星邀請賽下月登場 傳奇球星艾德里奇將來台

首屆「NBA 未來之星邀請賽（NBA Rising Stars Invitational）」台灣分區選拔賽，將在4月4日、4月5日於新北市板橋體育館盛大舉辦，NBA傳奇球星艾德里奇（LaMarcus Aldridge）將來台擔任賽事嘉賓，見證男、女子組高中冠軍球隊的誕生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。