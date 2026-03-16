NBA／美國隊爭議好球終結多明尼加 唐斯怒批判決：太離譜了！

2026年世界棒球經典賽（WBC）4強戰中，美國隊以2比1擊敗多明尼加，成功晉級冠軍戰。不過比賽最後時刻的一次關鍵判決引發巨大爭議，就連NBA紐約尼克球星唐斯（Karl-Anthony Towns）都公開表達不滿，直言裁判的好球判決讓多明尼加失去了最後反擊機會。

這場比賽戰況激烈，多明尼加在最後一個打席仍保有追平甚至逆轉的希望。然而主審在關鍵時刻連續對索托（Juan Soto）與培多莫（Geraldo Perdomo）判出具爭議的第三好球，最終培多莫的三振也直接結束比賽，多明尼加1分之差飲恨。

這樣的結果讓曾經代表多明尼加出征國際賽市的唐斯情緒相當激動，他在接受媒體訪問時表示，自己對這樣的判決非常不滿。唐斯曾代表多明尼加參加國際籃球賽事，因此對祖國在經典賽遭淘汰格外在意。

唐斯說：「當然那是一顆壞球！那根本是亂判。他們應該還有機會的，接下來還有塔提斯（Fernando Tatis Jr.）要上場打擊，拜託，那真的太離譜了。」

根據MLB官方比賽系統的投球數據顯示，當時判定為第三好球的那一球實際位置偏低，明顯落在好球帶下方。多家媒體也指出，這顆球距離標準好球帶仍有相當距離，因此引發外界廣泛討論。

對於不少球迷與中立觀察者而言，這次判決確實難免令人質疑。許多人認為，如果培多莫成功保送上壘，多明尼加將有機會持續施壓對方投手，甚至一棒扭轉戰局。