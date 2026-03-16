NBA／佛雷格再創「詹皇式」紀錄 基德看兩人類比：有機會成為下一個傳奇

達拉斯獨行俠新秀狀元佛雷格（Cooper Flagg）持續發揮超齡表現，在今天面對騎士的比賽中，佛雷格繳出27分、6籃板、10助攻的全能數據，率領球隊以130比120扳倒強權。年僅19歲又84天的他，更成為NBA史上第2年輕完成單場至少25分、10助攻與5籃板的球員。

目前在NBA歷史上，只有詹姆斯（LeBron James）曾在更年輕的年紀達成同樣紀錄。詹姆斯是在2003年12月20日對芝加哥公牛的比賽中，以18歲355天完成這項數據。佛雷格再次證明自己身上的巨大潛力。

事實上，作為一名19歲、擁有極高籃球智商且打法全面的超級狀元來說，佛雷格自杜克棄學以來，無可避免都會被拿來與詹姆斯相比，受到全球球迷與媒體高度關注。獨行俠總教練基德（Jason Kidd）受訪時也認為佛雷格確實具備成為聯盟頂級球星的條件。

「確實有很多人拿他們來比較。詹姆斯能夠在最高水準維持這麼長時間的表現非常驚人，而佛雷格也有機會做到類似的事情。」基德表示。

基德也稱讚詹姆斯長年累積的成就：「詹姆斯從一開始就承受巨大的關注，但他在場上和場下都交出了答案。他贏過總冠軍，也拿過奧運金牌。」

從數據來看，兩人在新秀年表現確實有不少相似之處。詹姆斯第一年場均繳出20.9分5.5籃板5.9助攻，投籃命中率41.9%。而佛雷格目前本季場均貢獻20分6.6籃板4.3助攻，投籃命中率達到46.9%。

詹姆斯職業生涯至今已經拿下4座NBA總冠軍，其中2020年在洛杉磯湖人奪冠時，基德正是球隊助理教練。基德也強調，任何傳奇都需要時間累積。

「成功不會一夜之間發生。」基德說，「詹姆斯也不是第一年就拿到冠軍，他經歷了很多過程才成為冠軍球員。佛雷格和他一樣都非常有天賦，未來也許有機會成為像詹姆斯那樣的球員。」

騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）也對佛雷格讚譽有加。他認為這名新秀具備成為超級球星的所有條件。

佛雷格(左)與詹姆斯。 美聯社

亞特金森表示：「他的身材條件、移動能力，以及在攻守兩端的競爭態度都非常出色。他的比賽沒有任何多餘動作，就是專注比賽並全力競爭。無論是天賦還是性格，他都非常出色。我真的非常看好他的未來。」

除了稱讚外，亞特金森也提到佛雷格的投射能力仍是有成長空間，但他認為這只是時間問題。「他的投籃一定會進步，關鍵是保持穩定性，持續相信自己的手感。」

基德則指出，佛雷格目前已經相當習慣運球後出手，但希望他未來能在接球投籃方面更加穩定。

「如果能提升接球投籃能力，他就不需要消耗太多體力，也能減少身體碰撞。」基德說。

基德同時強調，對球隊來說佛雷格最重要的是保持健康。「健康是最重要的。他打球非常拼命、常常衝擊籃框，因此也會受到很多身體碰撞。我們希望他能保持健康結束這個賽季。」

基德還表示，佛雷格在組織進攻方面的能力仍有很大價值。「他很擅長為隊友創造機會，我們只是需要更好地把握那些機會。」

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