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NBA／哥哥患跑者膝、弟弟傷內收肌 柯瑞自嘲：我們是「康復兄弟」

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞（右前）、小柯瑞（左前）。 路透社
柯瑞（右前）、小柯瑞（左前）。 路透社

勇士今天107：110敗給尼克賽後，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）針對球隊近期傷病問題開玩笑，自己因為膝蓋傷勢仍無法上場，而他的弟弟小柯瑞（Seth Curry）也因內收肌酸痛進入傷兵名單，因此柯瑞稱他們兄弟倆是「康復兄弟」。

根據NBA體育記者席格爾（Brett Siegel）在社群媒體X上的轉述，柯瑞在今天比賽場邊受訪時，談到自己與弟弟小柯瑞本季頻繁進出傷兵名單的無奈，柯瑞幽默地表示：「我和湯普森（Klay Thompson）此前一直被稱為『浪花兄弟』（Splash Brothers），但看看我和我弟弟這一季，我們現在一直被稱為『康復兄弟』（Rehab Brothers）。」

柯瑞在今年1月底因患「跑者膝」傷勢，已經缺席比賽超過一個月，錯過了最近的17場比賽，連帶影響勇士隊在這段期間的戰績，勇士目前戰績32勝35敗、排在西區第9，近10戰苦吞8敗。好消息是，柯瑞目前康復進度良好，預計將在3月底或4月初重回戰線。柯瑞本季打了39場比賽，場均依舊有27.2分、3.5籃板、4.8助攻。

與此同時，小柯瑞在本賽季初因「左側坐骨神經痛」傷勢，休息了好長一段時間，沒想到回歸只打了2場比賽，他又因內收肌受傷而再度躺進傷病名單之中。本賽季只打了4場比賽的他，比哥哥的情況還慘。

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Stephen Curry Seth Curry 勇士

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