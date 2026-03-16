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NBA／未來之星邀請賽下月登場 傳奇球星艾德里奇將來台

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
TITLE = Timberwolves Spurs Basketball CAPTION = San Antonio Spurs' LaMarcus Aldridge smiles as he walks upcourt during the first half of an NBA basketball game against the Minnesota Timberwolves, Wednesday, Oct. 18, 2017, in San Antonio. San Antonio wo... 美國聯合通訊社
TITLE = Timberwolves Spurs Basketball CAPTION = San Antonio Spurs' LaMarcus Aldridge smiles as he walks upcourt during the first half of an NBA basketball game against the Minnesota Timberwolves, Wednesday, Oct. 18, 2017, in San Antonio. San Antonio wo... 美國聯合通訊社

首屆「NBA 未來之星邀請賽（NBA Rising Stars Invitational）」台灣分區選拔賽，將在4月4日、4月5日於新北市板橋體育館盛大舉辦，NBA傳奇球星艾德里奇（LaMarcus Aldridge）將來台擔任賽事嘉賓，見證男、女子組高中冠軍球隊的誕生。

「NBA 未來之星邀請賽」是NBA首度於亞太地區舉辦的區域性高中籃球賽事，集結亞太區男女高中菁英隊伍，為年輕球員打造國際舞台。本次台灣分區選拔賽，將由高中籃球甲級聯賽（HBL）男子組四強東泰高中、能仁家商、松山高中、南湖高中，以及女子組四強北一女中、陽明高中、南山高中和永仁高中同場較勁，進行為期兩天的單淘汰制，最終奪冠的男、女子隊伍將取得前進新加坡總決賽的資格。

本次賽事隆重邀請到生涯7度入選 NBA 全明星賽、5度入選NBA最佳陣容的傳奇球星艾德里奇擔任活動嘉賓，與現場所有球迷一同見證冠軍的誕生。艾德里奇本人也是從高中時期便嶄露鋒芒，他非常期待在這次的邀請賽中見識到台灣高中籃球的天賦，以及選手們在賽場上所激盪出的火花。

此外，充滿豔陽般活力的NBA太陽隊啦啦隊也將來台，為所有球迷獻上熱力四射的美式啦啦隊熱舞表演；同場另有來自緯來原創選秀節目《宇宙啦啦隊》青春洋溢的隊員們，為球迷帶來元氣滿滿的應援歌舞表演，讓現場觀眾體驗東西方截然不同的體育應援文化。

主辦單位宣布，即日起全台開放賽事免費索票，4月5日當天也將有當紅藝人登台演出，超強陣容近日即將揭曉。

首屆「NBA 未來之星邀請賽（NBA Rising Stars Invitational）」在台進行分區選拔賽，NBA傳奇球星艾德里奇將來台擔任賽事嘉賓。圖／大會提供
首屆「NBA 未來之星邀請賽（NBA Rising Stars Invitational）」在台進行分區選拔賽，NBA傳奇球星艾德里奇將來台擔任賽事嘉賓。圖／大會提供

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