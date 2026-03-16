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NBA／爭不了冠？湖人致勝一擊贏球遭潑冷水 歐尼爾：別給對手翻盤機會

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇上演致勝一擊。 路透通訊社
唐西奇上演致勝一擊。 路透通訊社

靠著唐西奇（Luka Doncic）在槍響前的致勝跳投，湖人隊昨天在延長賽中以127：125氣走金塊，並豪取5連勝。雖然這場重大勝利看似值得慶祝，卻有一人不這麼認為，前湖人傳奇中鋒「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O'Neal）在《Inside The NBA》節目中表示，這種依靠「絕殺才能贏球」的比賽方式對於真正的爭冠球隊來說還不夠好。

湖人昨天先是靠著里夫斯（Austin Reaves）在終場前的一記拋投扳平比數，成功將戰線拖至延長賽；隨後唐西奇在OT1槍響前還剩下0.5秒時，在底線投進一顆高難度後撤中投，幫助湖人最終以2分之差氣走金塊隊。

在拿下這場至關重要的勝利後，湖人隊排名上升至西區第3名，僅次雷霆與馬刺。但歐尼爾仍舊認為他們的表現還不夠好，他強調：「如果你只能依靠這種打法，你贏不了球，也成不了爭冠球隊。我以前合作過的教練都不會對這種打法感到滿意，主場領先15分，你就必須贏下15分。別給對手翻盤的機會。」

隨後歐尼爾補充：「說到總冠軍，你必須培養冠軍習慣，所以，當你大比分領先時，冠軍習慣會告訴你，『嘿，我們領先16分，讓我們在第三節鎖定勝局，這樣我們就可以在第四節好好休息了。』這就是冠軍習慣。」

湖人傳奇球星歐尼爾。 法新社
湖人傳奇球星歐尼爾。 法新社

歐尼爾曾效力湖人隊8年，期間與已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）組成招牌「OK」連線，兩人幫助球隊在2000年至2002年間締造3連霸成就，歐尼爾也在這3年的冠軍戰中全部拿下FMVP獎項，奠定了他在湖人隊史中不可撼動的地位。

Shaquille O'Neal 湖人

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