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NBA／質疑馬刺天賦雖滿卻被捧過高 冠軍後衛：這是馬拉松不是短跑

聯合新聞網／ 綜合報導
在溫班亞瑪的帶領之下，天賦滿滿的馬刺打出佳績，展現爭冠企圖。 美聯社
在溫班亞瑪的帶領之下，天賦滿滿的馬刺打出佳績，展現爭冠企圖。 美聯社

馬刺隊本季打出驚奇表現，目前戰績排在西區前2的他們被看好有望角逐總冠軍。火箭當家控衛范弗利特（Fred VanVleet）近期在節目上談到馬刺隊在本賽季的表現，他承認他們是一支有天賦的球隊，不過同時也認為，現在要說他們是「奪冠熱門」還有點過早。

馬刺隊在上賽季還只是一支34勝48敗、排名西區倒數第3的隊伍。然而，本賽季他們卻搖身一變，成為一支勁旅，目前戰績為49勝18敗，排在西區第2，僅次於衛冕軍雷霆隊。隨著戰績的大幅提升，與賽季初在NBA盃拿下亞軍的精彩表現，外界普遍認為，這支球隊已有衝擊總冠軍的本錢。

不過，范弗利特卻持不同意見，他認為儘管馬刺本賽季打出強勢表現，他依舊呼籲大家保持耐心。在《Unguarded》節目，他首先強調：「他們贏過季後賽系列賽嗎？好了，大家都慢點兒。這是一場馬拉松，不是短跑。」

接著，范弗利特說：「是啊，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）簡直是個天才。卡瑟爾（Stephon Castle）是個非常優秀的球員。哈波（Dylan Harper）看起來也很棒，我以前在多倫多還和他哥哥一起打過球。所以，我喜歡他們現在的陣容，福克斯（De'Aaron Fox）的到來非常棒，他們現在看起來很勢頭，今年表現也相當不錯。現在談論這些（冠軍）當然很容易。但是，他們最終有辦法達到終點嗎？」

火箭當家控衛范弗利特。 路透社
火箭當家控衛范弗利特。 路透社

現年32歲的范弗利特，職業生涯從暴龍隊起步，在2018-19賽季，當時他們以黑馬之姿殺至總冠軍舞台，交手聲勢如日中天的勇士隊，最終他們以4：2爆冷擊敗坐擁「五星連線」的勇士，勇奪隊史第1座總冠軍。范弗利特也憑藉著在冠軍系列賽，貼防勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）的出色表現，讓人留下深刻印象，他也被視為是該年暴龍奪冠的功臣之一。

馬刺 火箭 范弗利特

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