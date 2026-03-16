NBA／前三節只拿10分 亞歷山大趕進度驚險推進20+紀錄

雷霆隊當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的連續20分場次紀錄，今天面對灰狼隊差點告終，不過最後106秒的連續得分，讓他最終得分剛好突破20分大關，連續場次推進到128場，繼續推高障礙。

亞歷山大前一場已經超越傳奇張伯倫（Wilt Chamberlain）連續126場單場得分至少20分紀錄，今天碰灰狼，他上半場10投僅2中，前三節只拿10分，且第四節一開始先休息，直到剩下7分10秒才回到球場。

上場後的亞歷山大「趕進度」，上籃、跳投、三分球都有表現，最後1分46秒出手進球還造成灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）犯規，他「3分打」得手後得分剛好達到20分，立刻就被換下場，在場下看球隊以116：103收下勝利。

在球迷「MVP」歡呼中延長連續20分場次，22投7中的亞歷山大強調，一如往常只在意球隊奪勝，其他都沒放在心上，「今晚的比賽很混亂，低得分，他們防守很出色，我們也有很好的防守，所以有這結果不意外。對我來說，這些都不重要，我只想著要贏球。如果剩下賽季我有像今晚這樣的表現，而我們是獲勝一方，我會是全地球最幸福的人，勝利是最重要的。」

雷霆今天打出9：0的開賽攻勢，第二節雖被灰狼53：47反超，第三節最多陷入59：68落後，不過打出19：5逆轉攻勢，帶著80：76進入第四節後再拉開差距，最終在單節36分發揮下守護主場。