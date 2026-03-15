NBA／有望角逐最佳教練！綠衫軍主帥獲自家傳奇「真理」肯定

儘管休賽季面臨陣容大換血、主力球星因傷報銷等困境，但塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）本季仍率領球隊打出佳績，獲得外界高度讚賞，就連前綠衫軍傳奇球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）也在近期節目中稱讚馬祖拉，並看好他有機會在今年角逐NBA年度最佳教練獎項。

去年夏天，塞爾蒂克先後經歷傷病侵襲、陣容換血兩大重創，先是球隊核心泰托姆（Jayson Tatum）在季後賽中遭遇跟腱撕裂，宣布賽季報銷；隨後是24年奪冠主力波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、哈勒戴（Jrue Holiday）等人相繼離隊。在那段艱困的日子裡，是由布朗（Jaylen Brown）扛起球隊進攻重任，以及靠著普里查德（Payton Pritchard）本季打出「生涯年」表現，而將塞爾蒂克維持在東區前3的有利競爭位置。

前塞爾蒂克傳奇球星皮爾斯。 路透社

在《No Fouls Given》Podcast節目中，皮爾斯表示：「我堅信馬祖拉教練絕對是年度最佳教練，看看場上都有哪些球員，還有那些替補隊員，我不是在貶低他們，但普里查德是唯一的主力。然後還有謝爾曼（Baylor Scheierman）和加薩（Luka Garza）這樣的球員在場上貢獻力量。」

作為進攻核心的布朗，是本季聯盟中高效率球員的代表，在出戰的59場比賽中，他場均交出28.4分、7.1籃板和5.2助攻的優異成績單，投籃命中率47.9%，三分球命中率34.7%；普里查德也是關鍵人物，場均有16.6分、4.1籃板、5.3助攻。

目前，塞爾蒂克戰績為44勝23敗，排在東區第2，球隊狀態和成績依舊維持在水準之上，近期他們也傳出好消息，先前宣布賽季報銷的泰托姆，在3月初驚喜重返賽場。在即將到來的季後賽征程前夕，泰托姆的回歸可說是為塞爾蒂克打了一記強心針。