NBA／OT關鍵跳投擊碎金塊 詹皇盛讚唐西奇：「劃時代」球員

湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）今日在主場交手金塊的比賽扮演「致勝英雄」，在延長賽槍響結束前，投進一記超前比分的後撤中投，幫助湖人最終127：125絕殺金塊，笑納5連勝。賽後，湖人41歲球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）談起這記絕殺，他先是給予這記「Big Shot」極高評價，並表示唐西奇是一位「劃時代」的球員。

本場比賽，湖人雖在上半場取得61：50領先優勢，但金塊在第三節展開反撲，打出一波進攻高潮，將比分扳至81：81平手，到了末節戰況趨近白熱化，雙方戰至比賽最後時刻，湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）在第四節結束前5.2秒，靠著故意罰丟罰球，搶到籃板後投進一記高難度拋投，將比分扳平，將戰線拖至延長賽。

延長賽階段，雙方各有領先，直到終場前6.6秒，湖人最後一擊交到唐西奇手中，他也不負眾望在底線區域投進一記後撤中投，幫助湖人2分之差絕殺金塊。賽後，湖人後場雙星聯手攻下62分，唐西奇上場43分鐘，狂飆30分、11籃板、13助攻的「大三元」數據；里夫斯也力砍32分、7籃板、6助攻。

賽後，詹姆斯稱讚唐西奇這記關鍵絕殺，他認為：「這球投得太關鍵了，他簡直就是個劃時代的球員。我們想把球交到他手裡。這將會是他身披湖人球衣投進的眾多絕殺球中的開端。」至於投進關鍵球的唐西奇，則是在賽後回顧這記絕殺，他稱：「我用左手，向左後撤步投籃。我職業生涯中這樣做過好幾次，所以我相信我的投籃。」

在今天拿下關鍵勝利後，湖人隊目前戰績為42勝25敗，排名來到西區第3，近期更是拉出一波5連勝氣勢。