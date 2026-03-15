NBA／正規賽完成神奇追平 里夫斯和籃球告白「我愛你」

湖人隊明星後衛里夫斯（Austin Reaves）今天展現籃球智慧，正規賽最後5秒落後金塊隊3分時，他獲得兩罰機會，第一球罰中後他第二球故意不定，接續劇本朝向他最理想的方式進行，他不但撿到進攻籃板還在最後1.9秒投進追平球，讓他情不自禁對球告白，深情說「我愛你」。

里夫斯讀秒階段的關鍵3分，助湖人以118：118追平金塊；延長賽史馬特（Marcus Smart）和唐西奇（Luka Doncic）接連有關鍵進球，唐西奇更投進最後0.5秒的「準絕殺」，率湖人以127：125氣走金塊。

攻下全場最高32分的里夫斯，正規賽尾聲捧著球說「我愛你（I love you）」的畫面被鏡頭清楚捕捉。他賽後受訪透露，平常不會常常和球「對話」，而且通常和球說話時都不會有好聽的字，「一般都是罵幾句，都是球不聽話時罵。」

里夫斯和今天完成「大三元」的唐西奇成湖人逆轉功臣，賽後里夫斯還和正在爭取兩個女兒監護權的唐西奇送上暖心支持，他和唐西奇說：「即使你再度失去球隊，甚至你的女孩們，我仍會陪在你身邊。」