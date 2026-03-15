快訊

今天第4起地震！東部海域16:14規模5.4 為「獨立事件」

經典賽／日本寫隊史最慘成績氣氛沉重 凌晨近2點才離開球場

18縣市有感！東部海域16:14規模5.4地震 最大震度4級

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／在G聯賽狂砍36分獲青睞 勇士急簽土耳其中鋒緩解傷兵潮

聯合新聞網／ 綜合報導
尤爾特塞芬（右）。 歐新社
尤爾特塞芬（右）。 歐新社

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導指出，金州勇士隊用10天短約簽下27歲土耳其中鋒尤爾特塞芬（Omer Yurtseven），補強球隊前場戰力，並緩解近期的「傷病潮」。

勇士近期遭遇4連敗低潮，更面臨「傷兵滿營」的窘境，格林（Draymond Green）、霍福特（Al Horford）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、梅爾頓（De'Anthony Melton）、小柯瑞（Seth Curry）皆因傷高掛免戰牌。此外，勇士兩大主戰球星也飽受傷勢困擾，巴特勒（Jimmy Butler）因右膝前十字韌帶撕裂，賽季報銷；柯瑞（Stephen Curry）則是因右膝情髕骨股骨疼痛症候群（Patellofemoral Pain Syndrome）持續缺陣，預計還要再休戰幾天。

為了避免在接下來賽程面臨無兵可用的處境，勇士在稍早宣布簽下尤爾特塞芬，本賽季他先是在歐洲聯賽帕納辛奈科斯隊效力，在今年2月底轉戰G聯盟，加盟火箭附屬球隊裡奧格蘭德河谷毒蛇隊（Rio Grande Valley Vipers），在昨日交手鹽湖城星隊（Salt Lake City Stars）的比賽，尤爾特塞芬砍下全場最高36分，外帶12籃板，表現相當出色。

尤爾特塞芬在2020年NBA選秀會落選，生涯曾效力過雷霆、熱火和爵士隊。其中，在2021-22效力熱火隊期間，他該季出戰56場比賽，平均上場約12分鐘，場均交出5.3分和5.3籃板，投籃命中率52.6%。在2024年被爵士裁掉後，他轉至歐洲聯賽效力，後在今年重返美國賽場征戰。

勇士

相關新聞

NBA／OT關鍵跳投擊碎金塊 詹皇盛讚唐西奇：「劃時代」球員

湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）今日在主場交手金塊的比賽扮演「致勝英雄」，在延長賽槍響結束前，投進一記超前比分的後撤中投，幫助湖人最終127：125絕殺金塊，笑納5連勝。賽後，湖人41歲球

NBA／在G聯賽狂砍36分獲青睞 勇士急簽土耳其中鋒緩解傷兵潮

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導指出，金州勇士隊用10天短約簽下27歲土耳其中鋒尤爾特塞芬（Omer Yurtseven），補強球隊前場戰力，並緩解近期的「傷病潮」。

NBA／柯瑞鬆口退休時間點 強調「身體狀況」為最大考量

現正征戰聯盟第17個賽季的「勇士一哥」柯瑞（Stephen Curry）在昨天迎來他的38歲生日，儘管仍是聯盟中的頂尖球星，但年近四旬他也不得不開始思考該在何時退休。在最近一次採訪中，柯瑞透露「身體狀況」將是決定他何時退休的關鍵訊號。

NBA／正規賽完成神奇追平 里夫斯和籃球告白「我愛你」

湖人隊明星後衛里夫斯（Austin Reaves）今天展現籃球智慧，正規賽最後5秒落後金塊隊3分時，他獲得兩罰機會，第一球罰中後他第二球故意不定，接續劇本朝向他最理想的方式進行，他不但撿到進攻籃板還在最後1.9秒投進追平球，讓他情不自禁對球告白，深情說「我愛你」。

NBA／神仙打架！唐西奇豪取大三元 加碼延長賽準絕殺氣走金塊

湖人隊今天正規賽雖浪費最多17分領先，但正規賽尾聲里夫斯（Austin Reaves）展現籃球智慧，個人連得3分將戰局逼到延長賽；當家球星唐西奇（Luka Doncic）延長賽扮英雄，最後0.5秒底角投進後撤步致勝中距離，「準絕殺」助湖人驚濤駭浪中以127：125氣走金塊隊。

NBA／「字母哥」左腳踝扭傷！公鹿吞4連敗 季後賽保衛戰告急

據美媒《The Stein Line》報導透露，公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因左腳踝傷勢，缺席今日對戰老鷹的比賽，本季他已多次遭遇腿部相關傷勢困擾。對於目前排在東區第11的公鹿來說，在接下來賽程將更加辛苦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。