NBA／在G聯賽狂砍36分獲青睞 勇士急簽土耳其中鋒緩解傷兵潮

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導指出，金州勇士隊用10天短約簽下27歲土耳其中鋒尤爾特塞芬（Omer Yurtseven），補強球隊前場戰力，並緩解近期的「傷病潮」。

勇士近期遭遇4連敗低潮，更面臨「傷兵滿營」的窘境，格林（Draymond Green）、霍福特（Al Horford）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、梅爾頓（De'Anthony Melton）、小柯瑞（Seth Curry）皆因傷高掛免戰牌。此外，勇士兩大主戰球星也飽受傷勢困擾，巴特勒（Jimmy Butler）因右膝前十字韌帶撕裂，賽季報銷；柯瑞（Stephen Curry）則是因右膝情髕骨股骨疼痛症候群（Patellofemoral Pain Syndrome）持續缺陣，預計還要再休戰幾天。

為了避免在接下來賽程面臨無兵可用的處境，勇士在稍早宣布簽下尤爾特塞芬，本賽季他先是在歐洲聯賽帕納辛奈科斯隊效力，在今年2月底轉戰G聯盟，加盟火箭附屬球隊裡奧格蘭德河谷毒蛇隊（Rio Grande Valley Vipers），在昨日交手鹽湖城星隊（Salt Lake City Stars）的比賽，尤爾特塞芬砍下全場最高36分，外帶12籃板，表現相當出色。

尤爾特塞芬在2020年NBA選秀會落選，生涯曾效力過雷霆、熱火和爵士隊。其中，在2021-22效力熱火隊期間，他該季出戰56場比賽，平均上場約12分鐘，場均交出5.3分和5.3籃板，投籃命中率52.6%。在2024年被爵士裁掉後，他轉至歐洲聯賽效力，後在今年重返美國賽場征戰。