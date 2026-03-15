NBA／柯瑞鬆口退休時間點 強調「身體狀況」為最大考量

現正征戰聯盟第17個賽季的「勇士一哥」柯瑞（Stephen Curry）在昨天迎來他的38歲生日，儘管仍是聯盟中的頂尖球星，但年近4旬他也不得不開始思考該在何時退休。在最近一次採訪中，柯瑞透露「身體狀況」將是決定他何時退休的關鍵訊號。

在接受《The Athletic》記者湯普森（Marcus Thompson）採訪時，柯瑞解釋說，他的「身體狀況」將是他何時應該離開NBA的首要訊號，並且他感慨如今的比賽對體能的要求與10多年前相比有所不同，「現在備戰一場比賽所需的準備工作與以往大不相同。即便現在我站在球場上，依然能感受到其中的樂趣。這裡依然是我的快樂源泉。所有的付出都是值得的，因為我能夠上場比賽，在高水平的賽場上拼搏。競爭、團隊精神、對真正重要之物的追求，這些依然激勵著我不斷前進。」柯瑞說。

除此之外，柯瑞也分享了他父親老柯瑞（Dell Curry）的職業生涯，如何影響了他對保持職業生涯長度和身體狀態的看法。老柯瑞過去在NBA徵戰長達16個賽季，從以前就向兒子灌輸保養身體的重要性。

老柯瑞（中）。 法新社

柯瑞接著表示：「我當時的想法是，我必須保持最佳狀態，即使那時我並不真正知道如何才能發揮出最佳水平，但這始終是我腦海中的一個念頭，也是我優先考慮的事情。所以，這是我在比賽中最喜歡的讚美之一。比如，對手在罰球或死球的時候防守我，我們並肩站著，然後對方會說：『嘿，別跑那麼多。』」從柯瑞這次談話來看，他距離退休這件事還相當遙遠，目前僅可以得知，最終會是什麼因素影響了他的決定。

本賽季，柯瑞出戰39場比賽，場均可以交出27.2分、3.5籃板、4.8助攻，且依舊是勇士陣中絕對核心。不過他卻在今年年初遭遇傷病困擾，在1月底球隊輸給活塞隊的賽事，柯瑞便因膝蓋傷勢長期缺陣，目前還不清楚他能否在賽季結束前復出。