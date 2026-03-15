NBA／「字母哥」左腳踝扭傷！公鹿吞4連敗 季後賽保衛戰告急

據美媒《The Stein Line》報導透露，公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因左腳踝傷勢，缺席今日對戰老鷹的比賽，本季他已多次遭遇腿部相關傷勢困擾。對於目前排在東區第11的公鹿來說，在接下來賽程將更加辛苦。

去年12月，當時安戴托昆波出戰對活塞隊的比賽，僅打3分鐘就因腿傷提前下場休息，傷勢經缺認為右小腿拉傷，休養大約3週才復出；在隨後1月底面對金塊的比賽，他的右小腿傷勢復發，後導致他長達1個多月都在養傷，直到近期3月初才復出。可惜的是，在安戴托昆波復出僅打了5場比賽，就因左腳踝傷勢而缺席今日對老鷹的比賽。

少了主力坐鎮的公鹿，在首節靠著23歲小將羅林斯（Ryan Rollins）挺身而出，單節攻下10分，打完以1分差距些微落後，但是，此後公鹿被老鷹逐漸拉開差距，最終以99：122苦吞近期4連敗。總計本場比賽，公鹿在失誤控制和籃板保護方面皆遜於對手，是落敗主因。

公鹿方面，表現最好的是羅林斯，上場31分鐘，拿下22分、8助攻、2火鍋成績，外帶4顆三分；波特（Kevin Porter Jr.）也有18分、7籃板、7助攻進帳。老鷹隊部分，麥凱倫（CJ McCollum）飆進7記外線，攻下全場最高30分，新科少主強森（Tre Johnson）以23分緊隨其後。

儘管本賽季頻傳傷情，但安戴托昆波絲毫不受影響，他只要上場就能為球隊帶來顯著貢獻，在本季35場比賽中，他依舊繳出MVP等級的數據，場均得到27.5分、9.7籃板和5.4助攻，投籃命中率高達62.8%，三分球命中率也達到了33.3%。

然而，他的缺陣對公鹿隊來說無疑是壞消息，因為接下來是衝擊季後賽的關鍵時刻，公鹿隊目前僅以27勝38敗的戰績，排在東區第11位，正在努力爭取打附加賽的資格。