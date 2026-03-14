NBA／羅賓森抓22籃板創生涯新高 布朗森率尼克擊退溜馬

靠著布朗森（Jalen Brunson）攻下29分、9助攻的全面表現，加上阿努諾比（OG Anunoby）貢獻25分、8籃板，尼克最終在主場以101比92擊敗溜馬，收下近期2連勝。

尼克中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）此役同樣以精彩表現迎接重要里程碑，他全場抓下生涯新高22個籃板，成為球隊禁區的重要支柱。這場勝利也讓尼克在近9場比賽拿下第6勝，持續為爭取東區前4種子與季後賽首輪主場優勢而努力。

比賽開局尼克在布朗森的帶領下掌握節奏，透過穩定的半場進攻逐漸拉開比分。布朗森多次利用擋拆切入與中距離投籃得手，搭配阿努諾比在側翼的外線火力，讓尼克在第三節一度取得14分領先。

不過溜馬並未輕易放棄。第三節末段，內線新秀華克（Jarace Walker）持續衝擊籃框帶動攻勢，奈史密斯（Aaron Nesmith）在該節剩下7秒時投進壓哨三分球，幫助溜馬以74比73反超比分。

關鍵時刻，尼克老將克拉克森（Jordan Clarkson）在第三節結束前投進一記壓哨三分球，經過重播確認後判定有效，幫助尼克以76比74重新取得領先。第四節初段尼克一度將比分拉開至83比77，但溜馬再度展現韌性。華克在比賽剩下2分56秒時兩罰命中，將比分追至90比88，讓比賽再度充滿懸念。

然而尼克隨後打出一波7比0攻勢穩住局面，成功拉開差距並鎖定勝局。雖然尼克此役外線手感不佳，全場三分球28投僅8中，但靠著籃板優勢與關鍵時刻的得分能力，依然守住勝利。

布朗森賽後表示，球隊在關鍵時刻保持冷靜是贏球關鍵。「我們知道比賽會很艱難，對手一直緊追，但大家在最後幾分鐘做好防守並把握機會。」

溜馬方面，華克攻下18分、9籃板表現最佳，奈史密斯則貢獻12分。新加盟的祖巴茲（Ivica Zubac）在2月交易後第2場出賽，拿下11分、8籃板。

儘管溜馬本季傷兵問題嚴重，戰績也已確定無緣季後賽，但總教練卡萊爾（Rick Carlisle）賽前仍強調球隊態度沒有鬆懈。「我們的球員仍然在拚，每場比賽都在努力競爭。」