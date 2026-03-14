NBA／唐西奇與未婚妻分手 爭兩女兒監護權：一切都為了她們幸福

湖人球星唐西奇（Luka Doncic）近日陷入家庭風波。在與未婚妻戈爾特斯（Anamaria Goltes）就兩名女兒監護與生活安排出現爭議之際，他證實雙方已經正式分手。唐西奇在接受媒體訪問時發表聲明，表示這是一個艱難但不得不做出的決定，而他所有的努力都只是為了女兒的幸福。

唐西奇表示，自己一直希望兩名女兒能在NBA賽季期間與他一起生活在美國，但這件事始終未能實現。面對持續的家庭糾紛，他最終選擇結束與戈爾特斯的婚約。

唐西奇在聲明中說：「我愛我的女兒勝過一切，我一直盡一切努力希望她們能在球季期間和我一起在美國生活，但這一直沒有辦法實現，所以我最近做出了結束訂婚的艱難決定。」

他也強調自己做的一切都是為了孩子。「我所做的一切都是為了女兒的幸福。我會一直為了能與她們在一起而努力，也希望能給她們最好的生活。」

這起事件曝光，是因為美國媒體《TMZ Sports》率先報導戈爾特斯已向法院提出申請，要求唐西奇支付子女扶養費與律師費。根據《ESPN》報導，相關法律文件是在美國加州提出。

報導指出，唐西奇其中一名女兒曾在2025年春天與他同住約3個月，但另一名女兒據稱「從未到過美國」。戈爾特斯則在2025年5月返回斯洛維尼亞，之後兩名女兒一直與她共同生活。

文件中也提到，唐西奇對於這項法律申請「完全不知情」。此外，知情人士透露，唐西奇一直在無條件負擔兩名女兒的生活費用，但戈爾特斯如今仍希望獲得更多金錢支持。

唐西奇與戈爾特斯的感情其實維持多年。兩人不僅是童年朋友，交往時間更長達近10年。唐西奇在2023年7月向她求婚，當時外界普遍認為兩人將步入婚姻。

兩人的第一個女兒在2023年11月出生，當時唐西奇仍效力於達拉斯獨行俠；第二個女兒則是在他被交易至湖人之後出生。

報導指出，去年12月初，唐西奇離開湖人回斯洛維尼亞，迎接二女兒奧莉維亞（Olivia）出生，因此缺席了12月4日對暴龍與12月5日對塞爾蒂克的比賽。

在斯洛維尼亞期間，唐西奇希望將大女兒加布里埃拉（Gabriela）一起帶回美國生活，並計畫在返回球隊時帶她同行。當時湖人即將在12月7日於費城對上76人，而唐西奇原本打算在那之前返回美國與球隊會合。

然而在醫院期間，唐西奇與當時仍是未婚妻的戈爾特斯因孩子安排問題發生爭執，甚至驚動警方處理。根據《ESPN》取得後經由檢視的警方報告，警方最終認定事件中「未發現任何刑事犯罪或違規行為」。

知情人士指出，唐西奇在接受警方詢問後，當天稍晚便搭機返回美國與湖人隊會合。自那次事件後，唐西奇便再也沒有見過兩名女兒與戈爾特斯，雙方關係也逐漸走向破裂，最終宣布結束婚約。