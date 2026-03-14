NBA／「危險湖人」將強拉尾盤？ 名記點出球隊關鍵變化

湖人昨日在主場以142：130擊敗公牛，順利收下4連勝，戰績也升至西區第3名。隨著球隊近期狀態回溫，外界開始討論湖人是否有機會在季後賽掀起一波衝擊。近日，《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）也在節目中談到自己對湖人目前實力的看法。

溫德霍斯特表示，對於外界將湖人貼上「危險球隊」標籤仍感到有些困惑，但也承認他確實看到了球隊崛起的可能性。

「瑞迪克（JJ Redick）正在說服這些球員打得更拚。他改變了一些戰術體系，例如增加區域防守，也非常嚴格地執教，希望讓球隊變得更好。我確實能看到他們打出一波衝刺的可能性，但我不確定他們是否真的能做到。」溫德霍斯特在《First Take》節目中表示。

溫德霍斯特指出，湖人內部的一些變化也讓他注意到球隊的潛力，「我聽到詹姆斯（LeBron James）談到要降低自己的角色、改變比賽方式，也聽到瑞迪克和他之間有過深入對話。我看到唐西奇（Luka Doncic）的狀態在提升，也看到里夫斯（Austin Reaves）的表現變得更好。湖人確實有機會。」

接下來湖人將迎戰金塊與火箭，這兩場比賽也將被視為檢驗球隊實力的重要測試。