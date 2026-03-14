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NBA／黃蜂雙槍席捲聯盟！ 有望衝擊「浪花兄弟」三分紀錄神蹟

聯合新聞網／ 綜合報導
小鮑爾與克努佩爾有望挑戰浪花兄弟所寫下的三分球紀錄。 美聯社。
小鮑爾與克努佩爾有望挑戰浪花兄弟所寫下的三分球紀錄。 美聯社。

黃蜂本季可說是強拉尾盤，不僅近23場比賽拿下18勝，更一度締造9連勝佳績，創下自1997–98年賽季以來最長連勝紀錄。除此之外，球隊一哥小鮑爾（LaMelo Ball）與新秀射手克努佩爾（Kon Knueppel）的外線火力，更有機會攜手締造一項罕見紀錄，挑戰昔日「浪花兄弟」所寫下的三分球成就。

目前兩人都名列本季聯盟三分球命中數前三名。克努佩爾以233顆穩居第一，小鮑爾則以202顆並列第三，僅次第二名唐西奇（Luka Doncic）的208顆。

若最終兩人能分居聯盟第一、第二名，將成為自柯瑞（Stephen Curry）與湯普森（Klay Thompson）之後，首對達成此成就的隊友組合。

回顧勇士「浪花兄弟」時期，柯瑞與湯普森曾在2013–14至2016–17賽季連續四年包辦聯盟三分球命中數前兩名，成為NBA外線時代的象徵。

不僅如此，小鮑爾本季還寫下一項歷史紀錄。在對國王的比賽中，他成為NBA史上最快達成900顆三分球的球員，只用了287場比賽，打破原先由羅賓森（Duncan Robinson）所保持的305場紀錄。

本季對黃蜂而言堪稱突破的一年。小鮑爾終於擺脫傷病困擾，穩定扛起球隊核心角色，目前在57場比賽中場均繳出19.4分與7.1助攻，成為球隊進攻發動機。

至於新秀克努佩爾則迅速展現天賦，目前繳出場均19.2分、5.3籃板與3.4助攻，成為年度最佳新秀熱門人選之一。

除了兩位外線核心外，米勒（Brandon Miller）、布里吉斯（Miles Bridges）與迪亞巴特（Moussa Diabate）也提供穩定支援，加上交易截止日前補進懷特（Coby White），讓黃蜂整體戰力明顯提升。

若黃蜂接下來保持健康與穩定表現，將有望終結長達9年的季後賽荒。

黃蜂 湯普森 唐西奇 小鮑爾 羅賓森 NBA

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