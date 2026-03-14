NBA／前男友是籃網球星波特 美知名女演員：他是「心理變態」

籃網隊球星波特（Michael Porter Jr.）休賽季發表不尊重女性言論受到批評，現年27歲的美國知名女演員佩蒂絲（Madison Pettis）最近在節目上提到，他的前男友是「心理變態」，那個人高機率就是波特。

佩蒂絲在Podcast節目上談到，自己是勇士球迷且常常看籃球，主持人問他是否考慮成為籃球員的妻子。佩蒂絲表示，「會吧。我的前男友目前就在NBA打球。我們交往的時候，他還在念高中和大學。我在他進入聯盟前就分手了，因為他是心理變態。」

佩蒂絲沒有指名道姓是波特，但過去有報導指出，他曾在2016至2017年和波特交往，兩人曾在2017年一同出席迪士尼電台音樂獎，波特2018年NBA選秀第14順位被金塊隊選進。

去年7月波特被台灣周刊爆料，曾和台灣跨性別網紅小A辣開房約會，引發球迷關注。波特也在Podcast節目上發表許多厭女言論受批評，例如「現在的女生只想當女王卻什麼都不做」、「我的壞習慣一向與女人有關」。