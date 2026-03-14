NBA／柯爾記憶中最慘傷病史 勇士僅剩8人小輸灰狼10分

勇士隊在日前宣布球隊一哥柯瑞（Stephen Curry）將再養傷10天再做復出評估後，今天主場面對灰狼隊打到僅剩下8人應戰，讓總教練柯爾（Steve Kerr）都直言，面臨了記憶中最慘烈的傷病問題，不過勇士今天在下半場仍是發動猛烈反撲，但最終仍是以117：127不敵灰狼。

勇士主力球員在近期遭遇傷病打擊，不僅巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷，柯瑞也因為膝傷從2月初至今都不曾出賽，且歸期不斷延後，儘管日前迎回波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），但今天與灰狼之戰格林（Draymond Green）也因為背傷缺陣。

而今天在主場出戰灰狼，勇士老將霍福特（Al Horford）更在開賽5分鐘後就受傷退場，替補上陣的波斯特（Quinten Post）和小柯瑞也相繼傷退，在主要輪替陣容幾乎全數缺陣的情況下，勇士今天上半場面對來訪的灰狼也是一路挨打，灰狼在一哥愛德華（Anthony Edwards）領軍下，前兩節得分都在30分以上，並一度取得高達25分的領先優勢。

易籃後，勇士殘陣也展開反撲，在第三節單節猛轟39分，讓大幅分先的灰狼重新繃緊神經，甚至在第四節初一度追到僅剩7分差距，只可惜在比賽最後5分鐘勇士進攻突然熄火，錯失反撲機會，最終仍是以10分差距敗下陣來，苦吞4連敗。

灰狼今天以愛德華拿下42分表現最佳，全隊9名登場球員有7人得分來到雙位數；至於勇士則以波傑姆斯基（Brandin Podziemski）拿下25分最佳，波爾辛吉斯則有20分。

對於勇士在過去7場比賽吞下6敗，勇士主帥柯爾賽後也忍不住感嘆，「我們現在的傷病狀況，大概是我記憶中傷兵最嚴重的球隊了，目前我們還沒有波斯特和小柯瑞太多的消息，至於霍福特則是小腿拉傷。」