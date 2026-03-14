快訊

春分撞上龍抬頭、土地公頭牙 命理師：3生肖運勢旺、4生肖防健康

陳子強否認戀情秒被打臉！女總裁曝「定情橋」對話　還原歐洲郵輪行

懷疑友人偷耳機！宜蘭男持剪刀大喊「就是要給你死」刺胸奪命

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／柯爾記憶中最慘傷病史 勇士僅剩8人小輸灰狼10分

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
勇士傷兵成群的狀況下僅小輸灰狼10分。 法國新聞社
勇士傷兵成群的狀況下僅小輸灰狼10分。 法國新聞社

本場賽事

-

:

-

載入中...

勇士隊在日前宣布球隊一哥柯瑞（Stephen Curry）將再養傷10天再做復出評估後，今天主場面對灰狼隊打到僅剩下8人應戰，讓總教練柯爾（Steve Kerr）都直言，面臨了記憶中最慘烈的傷病問題，不過勇士今天在下半場仍是發動猛烈反撲，但最終仍是以117：127不敵灰狼。

勇士主力球員在近期遭遇傷病打擊，不僅巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷，柯瑞也因為膝傷從2月初至今都不曾出賽，且歸期不斷延後，儘管日前迎回波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），但今天與灰狼之戰格林（Draymond Green）也因為背傷缺陣。

而今天在主場出戰灰狼，勇士老將霍福特（Al Horford）更在開賽5分鐘後就受傷退場，替補上陣的波斯特（Quinten Post）和小柯瑞也相繼傷退，在主要輪替陣容幾乎全數缺陣的情況下，勇士今天上半場面對來訪的灰狼也是一路挨打，灰狼在一哥愛德華（Anthony Edwards）領軍下，前兩節得分都在30分以上，並一度取得高達25分的領先優勢。

易籃後，勇士殘陣也展開反撲，在第三節單節猛轟39分，讓大幅分先的灰狼重新繃緊神經，甚至在第四節初一度追到僅剩7分差距，只可惜在比賽最後5分鐘勇士進攻突然熄火，錯失反撲機會，最終仍是以10分差距敗下陣來，苦吞4連敗。

灰狼今天以愛德華拿下42分表現最佳，全隊9名登場球員有7人得分來到雙位數；至於勇士則以波傑姆斯基（Brandin Podziemski）拿下25分最佳，波爾辛吉斯則有20分。

對於勇士在過去7場比賽吞下6敗，勇士主帥柯爾賽後也忍不住感嘆，「我們現在的傷病狀況，大概是我記憶中傷兵最嚴重的球隊了，目前我們還沒有波斯特和小柯瑞太多的消息，至於霍福特則是小腿拉傷。」

小柯瑞 巴特勒 灰狼 勇士

延伸閱讀

NBA／杜蘭特再揮死神鐮刀 32分加準絕殺助火箭擋下鵜鶘反撲

NBA／雷納德轟45分率快艇痛宰灰狼 馬瑟倫談賽後衝突：不會用暴力

NBA／復出時間一延再延 柯瑞右膝傷勢再休10天

NBA／熱火犯規戰術助攻阿德巴約83分 含金量難與Kobe做比較

相關新聞

NBA／柯爾記憶中最慘傷病史 勇士僅剩8人小輸灰狼10分

勇士隊在日前宣布球隊一哥柯瑞（Stephen Curry）將再養傷10天再做復出評估後，今天主場面對灰狼隊打到僅剩下8人應戰，讓總教練柯爾（Steve Kerr）都直言，面臨了記憶中最慘烈的傷病問題，不過勇士今天在下半場仍是發動猛烈反撲，但最終仍是以117：127不敵灰狼。

NBA／自認非破紀錄「對的人」 阿德巴約：布萊恩肯定會支持我

熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）在日前以83分創下聯盟史上單場第二高得分紀錄後，持續引發各界議論，而他在近日參與知名體育脫口秀節目錄製時就表示，儘管外界似乎都希望他為破紀錄致歉，但相信如果布萊恩（Kobe Bryant）還在世，肯定會支持他打破自己紀錄。

NBA／前男友是籃網球星波特 美知名女演員：他是「心理變態」

籃網隊球星波特（Michael Porter Jr.）休賽季發表不尊重女性言論受到批評，現年27歲的美國知名女演員佩蒂絲（Madison Pettis）最近在節目上提到，他的前男友是「心理變態」，那個人高機率就是波特。

NBA／力爭2028奧運資格！克拉克森有望加盟菲律賓男籃國家隊

根據外媒報導，尼克後衛克拉克森（Jordan Clarkson）考慮再次代表菲律賓男籃出戰國際賽事，目標是參加今年的亞洲運動會，並希望長遠能協助球隊爭取2028年洛杉磯奧運資格。

NBA／「Kobe也會這麼做！」 阿德巴約首度回應「刷83分」質疑

熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）在巫師之戰猛轟83分後，引發外界對比賽最後階段操作的質疑。對此，阿德巴約終於在昨日對陣公鹿的賽後，首度公開回應相關批評。

NBA／生涯10次完成「超級大三元」 約柯奇「獨步武林」無人可及

金塊昨天在客場對馬刺的比賽中，把握對手少了主力戰將溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的機會順利拿下勝利，而陣中當家王牌約柯奇（Nikola Jokic）則是再度打出統治級表現，全場繳出31分、20籃板、12助攻的恐怖大三元數據，帶領金塊在德州收下勝利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。