NBA／力爭2028奧運資格！克拉克森有望加盟菲律賓男籃國家隊

根據外媒報導，尼克後衛克拉克森（Jordan Clarkson）考慮再次代表菲律賓男籃出戰國際賽事，目標是參加今年的亞洲運動會，並希望長遠能協助球隊爭取2028年洛杉磯奧運資格。

「我正在研究這件事，我知道今年夏天有亞洲運動會，希望我能有機會參賽。我確實很想打，但還要看看接下來情況如何發展。」克拉克森接受媒體訪問時表示。

對克拉克森而言，這不僅僅是參加國際賽事，更希望幫助菲律賓男籃完成更大的目標。

「對我們、對我來說，沒有打進奧運、也沒有在世界盃完成我們想做到的事情，多少讓人感到遺憾。如果能有機會幫助球隊爭取奧運資格，那對我來說意義非常重大，也是一種為國家出戰的榮耀。」

在2023年FIBA世界盃中，克拉克森表現亮眼，場均攻下26分，為賽會第二高得分，僅次於唐西奇（Luka Doncic）。此外，他也繳出場均5.2助攻、4.6籃板與1.2抄截的數據。

本賽季，克拉克森已為尼克出賽57場比賽，場均貢獻8.9分，投籃命中率44.2%，三分命中率33.5%。