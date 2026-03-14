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NBA／「Kobe也會這麼做！」 阿德巴約首度回應「刷83分」質疑

聯合新聞網／ 綜合報導
阿德巴約在對陣公鹿賽後，首度公開回應相關批評。 法新社
阿德巴約在對陣公鹿賽後，首度公開回應相關批評。 法新社

熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）在巫師之戰猛轟83分後，引發外界對比賽最後階段操作的質疑。對此，阿德巴約終於在昨日對陣公鹿的賽後，首度公開回應相關批評。

談到這場83分之夜時，阿德巴約直言自己不會因為紀錄屬於湖人傳奇球星布萊恩Kobe Bryant）就選擇停止追逐。

「我當時心想，聽著，我是Kobe的球迷，我已經接近他的紀錄了，你覺得我會做什麼？當然是想要打破它。」阿德巴約說道。

他進一步表示：「如果我拿到81分，而Kobe正在追趕，我不認為他會說『好吧，我已經70分了，還剩9分鐘，我先把自己換下場』。拜託，認真一點。」

儘管外界對這場比賽的方式看法不一，但阿德巴約坦言，自己仍在消化這項成就帶來的震撼。

「過去48小時，我其實有點不敢相信自己做到這件事。當有人問你生涯最高得分是多少，你說83分，而且這不是在YMCA比賽，這是世界最高層級的籃球。這真的像是一種『捏自己確認是不是在做夢』的感覺。」

阿德巴約也引用布萊恩過去談論高得分表現時的說法，指出要打出這樣的比賽需要極佳的體能與耐力。

「就像Kobe說過的，你必須保持良好體能、擁有足夠耐力，而且要抓住那個機會。現在我終於理解這句話的意思了。」

阿德巴約 Kobe 布萊恩

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