NBA／生涯10次完成「超級大三元」 約柯奇「獨步武林」無人可及

金塊昨天在客場對馬刺的比賽中，把握對手少了主力戰將溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的機會順利拿下勝利，而陣中當家王牌約柯奇（Nikola Jokic）則是再度打出統治級表現，全場繳出31分、20籃板、12助攻的恐怖大三元數據，帶領金塊在德州收下勝利。

比賽一開始金塊便展現進攻節奏，約柯奇在內線與高位持球策動進攻，不僅自己頻頻得分，也多次利用精準傳球為隊友創造機會。面對缺少溫班亞瑪鎮守禁區的馬刺防線，約柯奇在籃下幾乎難以阻擋，無論背框單打、籃板爭搶或高位策應都展現全面能力。

根據統計，這是約柯奇生涯第10場至少達成「30分、20籃板、10助攻」的比賽，成為史上首位寫下如此空前紀錄的球員。

放眼NBA歷史上，除了約柯奇之外，唯一曾多次達成這種數據組合的球員只有唐西奇（Luka Doncic），不過他也僅完成過2次。約柯奇可說是傲視古今、獨步武林。

截至目前為止，約柯奇本季已出賽51場，場均可貢獻28.7分、12.7籃板與10.4助攻，有望寫下連兩季場均大三元的空前紀錄，持續展現MVP級別的全方位統治力。