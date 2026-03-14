NBA／只想減少工作量！提縮短賽季掀論戰 名嘴怒噴柯爾「虛偽」

儘管勇士球星格林（Draymond Green）公開力挺自家總教練柯爾（Steve Kerr），認同聯盟應適度縮短例行賽，卻引來《ESPN》名嘴史密斯（Stephen A. Smith）的批評，直指柯爾的說法帶有「虛偽」成分。

史密斯在節目《First Take》中表示，他對柯爾的發言感到相當失望。

「聽到柯爾說這些話，我真的非常失望。我一直認為柯爾是一個很有見識的人。很多人覺得他喜歡站在道德制高點發表意見，但事實上他常常能提出有內容的觀點。不過，有內容並不代表你就是對的。」

史密斯進一步指出，NBA近期才簽下價值約800億美元的媒體轉播合約，但柯爾在主張縮短賽季時，卻沒有提到是否願意因此減少球員或教練薪資。

「如果柯爾能說，『我們願意退還一部分薪水，我們來算算如果少10場比賽要減少多少收入』，那這個論點會更有說服力。」史密斯表示。

「當你只談減少工作量，卻完全不談減少收入時，那其實就是一種虛偽。」

儘管如此，縮短NBA賽季的議題近年來確實愈來愈受到關注。隨著球星傷病增加、負荷管理盛行，以及部分球隊刻意擺爛爭取選秀權，聯盟賽程長度也成為討論焦點之一。

在龐大轉播合約與商業利益的影響下，NBA短期內是否會縮短賽季仍充滿變數，而聯盟總裁席佛（Adam Silver）未來也勢必需要在商業與比賽品質之間取得平衡。