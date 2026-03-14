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NBA／沒人願意少賺錢！ 格林支持縮短賽季卻點破「現實問題」

聯合新聞網／ 綜合報導
格林坦言在現實層面上，要減少比賽場次恐怕相當困難。 路透。
格林坦言在現實層面上，要減少比賽場次恐怕相當困難。 路透。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）日前再次提出縮短NBA例行賽的想法。對此，勇士球星格林（Draymond Green）也在節目中談到此議題，坦言如今比賽節奏與過去相比已大不相同，但現實層面上，要減少比賽場次恐怕相當困難。

「我知道這在聯盟辦公室不會是受歡迎的意見，但我還是要說，我們需要打更少的比賽。我認為賽程應該減少10場，這對聯盟會很好。」柯爾表示若成為聯盟總裁，最希望調整的就是賽程長度。

對此，格林在《The Draymond Green Podcast》中表示，「現在的比賽場次確實很多，而且情況和以前不同。很多人會說，以前大家也是打82場，但那時候的比賽節奏完全不一樣。」

格林指出，現代NBA的節奏遠快於過去，「90年代節奏最快的球隊，放到現在可能會變成節奏最慢的球隊。比賽方式已經完全改變了，而現在聯盟又推出像65場出賽規定這些制度，其實都是為了保護球星能出賽更多比賽。」

數據也顯示比賽節奏確實有所差異。例如在1996-97賽季，塞爾蒂克每48分鐘打出回合數（Pace）96為當時聯盟最快，本季熱火以104.7領先全聯盟，而墊底的塞爾蒂克則是95.3。

不過格林坦言，縮短賽季在實際運作上面臨不小阻力，「現實是比賽確實太多了，但球館需要被填滿，電視轉播時段也需要填滿，這些事情都牽涉到巨額收入。」

「電視轉播權早就賣出去了，幾乎每支球隊都有自己的球館，他們需要安排比賽日期來填滿這些場館。所以我不認為這件事情會改變，因為沒有人會願意少賺錢。」格林強調。

此外，格林也談到外界常討論的「負荷管理」問題。

「當你看到球員輪休時，很多人會覺得是球員自己想休息，但其實大多數時候是球隊的醫療與數據團隊建議的。他們會告訴你，你現在受傷風險很高，今晚最好休息。」

儘管如此，格林仍認為若能適度減少比賽，可能有助於提升比賽品質。

「如果少打大概10場比賽，其實是有道理的。當疲勞的球員對上疲勞的球隊、受傷的球隊對上受傷的球隊時，比賽品質自然會下降。有時候『少即是多』。」

格林 NBA 柯爾

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