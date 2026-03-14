NBA／自認非破紀錄「對的人」 阿德巴約：布萊恩肯定會支持我

熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）在日前以83分創下聯盟史上單場第二高得分紀錄後，持續引發各界議論，而他在近日參與知名體育脫口秀節目錄製時就表示，儘管外界似乎都希望他為破紀錄致歉，但相信如果布萊恩（Kobe Bryant）還在世，肯定會支持他打破自己紀錄。

阿德巴約在日前與巫師之戰單場猛轟83分，改寫布萊恩的歷史單場得分第二高紀錄，不過由於末節在熱火大比分領先的情況下，阿德巴約仍頻繁站上罰球線，甚至球隊透過犯規戰術凍結時間，為他換取得分機會，也引發一些負面討論。

對此，阿德巴約在今天受訪時表示，可能自己不是「對的人」，才會引發外界的反彈，「因為我本來不在他們劇本裡面，這震驚了世界，因為我不是那種被捧成『天生得分手』、『能破紀錄』的人。然後大家都說我罰了多少球，但你一旦意識到對手要故意犯規，這就成為進攻的方式之一，既然他們要犯規，我們就好好利用。」

阿德巴約接著強調，巫師教練基夫（Brian Keefe）還試圖向他以外的球員犯規，來阻止他站上罰球線，這才是違反體育道德的打法，「並不是像大家說的那樣，熱火整場都在刷分，實際狀況是他們為了不讓我拿這個紀錄，就故意在我隊友觸球時犯規，這才是違背體育道德的打法。但無論如何，人們總是會雞蛋裡挑骨頭。」

阿德巴約強調，自己從沒有想過要讓紀錄停留在追平布萊恩的81分，他也相信布萊恩如過還在世，肯定會支持他打破紀錄，「我不曾想過要停下來，因為我知道，如果換作是他，布萊恩絕對會是『能拿多少就拿多少，繼續衝吧』的態度，能和自己的偶像相提並論，對我來說意義太特別了，他是我小從看到大的人，我懂他代表的一切，我也相信那個男人會親口告訴你『我在追喬丹（Michael Jordan），任何紀錄他能拿我就能破。』」