NBA／遭阿德巴約轟83分成笑柄 楊恩強調巫師未來將翻身：笑我們的人以後不會笑了

華盛頓巫師本季戰績低迷，但球隊核心楊恩（Trae Young）仍對未來充滿信心。

日前巫師在比賽中被熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）狂轟83分，寫下史上第2高得分紀錄，球隊擺爛的慘況也讓他們成為外界調侃的焦點。不過楊恩在接受訪問時強調，巫師目前正處於重建過程，未來一定會讓所有嘲笑他們的人改觀。

這場比賽阿德巴約打出歷史級表現，不斷在禁區與中距離進攻得手，還在巫師幾乎不設防的狀態下，創下單場43次罰球空前紀錄，最終狂砍83分。

由於球隊本季戰績早已無緣競爭，加上多名主力缺陣，巫師在防守端顯得力不從心。比賽結束後，外界對巫師的防守能力與整體競爭力提出不少批評與嘲諷。

楊恩誓言巫師未來將展現競爭力。 法新社

對此，楊恩在接受《The Athletic》記者羅賓斯（Josh Robbins）訪問時直言，外界現在的嘲笑並不會影響球隊的信心。

楊恩說：「現在大家可以笑我們，但未來我不認為人們還會笑我們。」

他也指出，球隊正在逐步建立新的核心架構，希望在接下來的賽季重新回到競爭行列。

巫師在過去一段時間進行多筆重大交易，成功引進明星後衛楊恩以及75大球星戴維斯（Anthony Davis），為球隊建立新的核心組合。管理層希望藉此重新打造具備競爭力的陣容，讓華盛頓重新回到季後賽競爭行列。

除了兩位明星球員外，年輕球員的成長也被視為球隊未來的重要關鍵。包括新秀薩爾（Alex Sarr）以及潛力鋒線喬治（Kyshawn George）等年輕球員，都被認為有機會成為巫師重建的重要基石。

儘管本季戰績並不理想，但巫師管理層與球員普遍認為，球隊正朝著正確方向前進。隨著陣容逐漸成形，加上年輕球員持續成長，華盛頓也被看好在2026-27賽季成為值得關注的黑馬球隊之一。