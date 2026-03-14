NBA／力挺阿德巴約83分！ 格林開噴酸民：難道要為贏球感到抱歉？

熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）日前在對巫師一戰中狂轟83分，寫下NBA史上第二高單場得分紀錄。不過比賽最後階段熱火刻意犯規、延長比賽時間讓他追分的做法，遭質疑「含金量」不足。對此，勇士球星格林（Draymond Green）則公開力挺，直言批評者只是抱持「輸家心態」。

格林在自己的節目《The Draymond Green Show》中談到此事時火力全開，「最近大家都在討論Bam拿到83分，我真的很討厭籃球那些所謂的『潛規則』。」格林說道。

「什麼叫做領先就不能再投籃？去X的！這是一場籃球比賽，計時器還在跑就有理由繼續打。」格林進一步批評部分球迷的觀點。

對於外界質疑阿德巴約是在「刷數據」，格林也完全不認同，「如果你落後可以投籃，但領先就不能投？那是什麼邏輯？難道要為贏球感到抱歉嗎？我努力就是為了贏球，我不會因為領先就停止比賽。」

「20年後、30年後，紀錄簿上只會寫著：張伯倫（Wilt Chamberlain）100分、阿德巴約 83分，不會寫他們是打巫師，也不會寫巫師很爛。」

熱火教頭史波史特拉與子弟兵阿德巴約歡慶83分紀錄。 路透社

此外，格林也大力稱讚熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra），認為他願意讓球員挑戰歷史紀錄的做法值得尊敬。

「很多時候教練會因為所謂的運動精神把球員換下場，但Spo沒有。他叫暫停、甚至用犯規戰術，就是要幫他的球員完成紀錄，我很尊重這一點。」

格林同時提醒外界，不應忽略阿德巴約本身的實力，「大家好像在說什麼突然爆發，其實Bam本季場均20分，他是三屆全明星、兩屆奧運金牌得主，還是聯盟頂級防守球員之一。」

阿德巴約該役出賽42分鐘，攻下83分外帶9籃板、3助攻、2抄截與2火鍋，投籃43投20中，三分球22投7中，罰球更是43罰36中，最終幫助熱火以150比129擊敗巫師。