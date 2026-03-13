快訊

興櫃股后要上市了 新股抽中可望賺58.5萬元、報酬率75%

趕時間別上來！國道2號東向16.7公里車禍 回堵2公里單線通行

又見私密影像外流…盜版AV網站遭封1天起死回生 石崇良：再上架就再封

NBA／湖人將為詹姆斯設立雕像？名嘴：他不算是湖人家族的一部分

聯合新聞網／ 綜合報導
名嘴考赫德認為，多數湖人球迷可能不支持為詹姆斯設立雕像。 美聯社。
名嘴考赫德認為，多數湖人球迷可能不支持為詹姆斯設立雕像。 美聯社。

湖人隊老將詹姆斯LeBron James）退役後能否在球館外豎立雕像，一直是外界討論的話題。近日，知名評論員考赫德（Colin Cowherd）在節目中表示，多數湖人球迷可能不支持為詹姆斯設立雕像。

考赫德在自己的節目《The Herd》中表示，若要在湖人主場外設立雕像，詹姆斯恐怕難以與隊史傳奇相提並論，「如果你問湖人球迷，是否要在Crypto球館外為詹姆斯立雕像，我認為答案很可能是絕對不要。」

考赫德指出，球館外目前的雕像代表湖人最具象徵性的歷史人物，例如布萊恩（Kobe Bryant）帶來5座總冠軍；威斯特（Jerry West）在球員與管理層時期的貢獻；魔術強森（Magic Johnson）、「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O'Neal）等傳奇球星，以及傳奇播報員赫恩（Chick Hearn）。

除此之外，考赫德認為詹姆斯在湖人的角色更像是一名「顧問型球星」，而非像上述人物那樣深深融入球隊文化，「詹姆斯更像是一位顧問。他能帶來價值與新觀點，幫助球隊解決問題，但當他離開時，大家可能只是說聲再見，並不會像家人離開那樣難過。詹姆斯並不算是湖人家族的一部分。」

不過考赫德也補充，詹姆斯在其他球隊的地位則更加明確，例如在騎士與熱火，他都更有機會獲得雕像紀念，「如果是在邁阿密，當然可以；在克里夫蘭，那更是毫無疑問。」

自2018-2019年賽季加盟湖人以來，詹姆斯已在洛杉磯效力8個賽季，並在2019-2020年賽季帶領球隊奪下總冠軍。不過在許多球迷心中，布萊恩仍是湖人的象徵，因此未來若為詹姆斯設立雕像，可能仍會引發不同聲音。

詹姆斯 湖人 LeBron James

相關新聞

NBA／唐西奇轟51分準大三元率湖人勝公牛 詹姆斯「犧牲」獲2位傳奇肯定

湖人隊今天在主場迎戰公牛隊，當家球星唐西奇（Luka Doncic）轟下51分準大三元，帶隊以142：130大勝。賽後湖人名將和主帥瑞迪克（JJ Redick）都稱讚詹姆斯（LeBron James）的「犧牲」。

NBA／湖人將為詹姆斯設立雕像？名嘴：他不算是湖人家族的一部分

湖人球星詹姆斯（LeBron James）退役後能否在球館外豎立雕像，一直是外界討論的話題。近日，知名評論員考赫德（Colin Cowherd）在節目中表示，他認為多數湖人球迷可能並不支持為詹姆斯設立雕像。

NBA／亞歷山大連續127場「20＋」破張伯倫紀錄 雷霆準絕殺綠衫軍

近期拉出6連勝重返聯盟戰績龍頭的雷霆隊，在今天於主場出戰塞爾蒂克隊的賽事中兩軍一路拉鋸，但比賽倒數階段靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的中距離跳投，以及霍姆葛倫（Chet Holmgren）抓下關鍵進攻籃板後製造犯規站上罰球線且2罰俱中，最終就以104：102險勝綠衫軍，收下7連勝。

NBA／是時候和「超人」說再見！霍華德宣布正式退休

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今日透過社群媒體宣布退休。他在貼文中回顧自己從童年到NBA的成長歷程，並表示是時候為自己的籃球旅程畫下句點，正式結束長達近20年的職籃生涯。

NBA／關鍵時刻三分失手吞敗！字母哥：我不後悔出手

公鹿本季戰績持續低迷，儘管「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）仍未放棄帶領球隊拚戰，但今日仍以105比112不敵熱火。賽後，安戴托昆波也坦言對自己的出手選擇感到懊惱。

NBA／SGA打破張伯倫連續20分紀錄 布朗：他的偉大之處在穩定

雷霆隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在今天與塞爾蒂克隊之戰，單場進帳35分，將個人連續單場20分場次延續到127場，正式超越傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）成聯盟紀錄保持人，賽後亞歷山大也強調，過去一年半的紀錄延續期間他的打相當開心，並且相當享受整段過程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。