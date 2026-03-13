NBA／湖人將為詹姆斯設立雕像？名嘴：他不算是湖人家族的一部分

湖人隊老將詹姆斯（LeBron James）退役後能否在球館外豎立雕像，一直是外界討論的話題。近日，知名評論員考赫德（Colin Cowherd）在節目中表示，多數湖人球迷可能不支持為詹姆斯設立雕像。

考赫德在自己的節目《The Herd》中表示，若要在湖人主場外設立雕像，詹姆斯恐怕難以與隊史傳奇相提並論，「如果你問湖人球迷，是否要在Crypto球館外為詹姆斯立雕像，我認為答案很可能是絕對不要。」

考赫德指出，球館外目前的雕像代表湖人最具象徵性的歷史人物，例如布萊恩（Kobe Bryant）帶來5座總冠軍；威斯特（Jerry West）在球員與管理層時期的貢獻；魔術強森（Magic Johnson）、「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O'Neal）等傳奇球星，以及傳奇播報員赫恩（Chick Hearn）。

除此之外，考赫德認為詹姆斯在湖人的角色更像是一名「顧問型球星」，而非像上述人物那樣深深融入球隊文化，「詹姆斯更像是一位顧問。他能帶來價值與新觀點，幫助球隊解決問題，但當他離開時，大家可能只是說聲再見，並不會像家人離開那樣難過。詹姆斯並不算是湖人家族的一部分。」

不過考赫德也補充，詹姆斯在其他球隊的地位則更加明確，例如在騎士與熱火，他都更有機會獲得雕像紀念，「如果是在邁阿密，當然可以；在克里夫蘭，那更是毫無疑問。」

自2018-2019年賽季加盟湖人以來，詹姆斯已在洛杉磯效力8個賽季，並在2019-2020年賽季帶領球隊奪下總冠軍。不過在許多球迷心中，布萊恩仍是湖人的象徵，因此未來若為詹姆斯設立雕像，可能仍會引發不同聲音。