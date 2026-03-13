NBA／關鍵時刻三分失手吞敗！字母哥：我不後悔出手

公鹿隊本季戰績持續低迷，儘管「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）仍未放棄帶領球隊拚戰，但今日仍以105比112不敵熱火隊。賽後，安戴托昆波也坦言對自己的出手選擇感到懊惱。

比賽關鍵出現在第四節最後，當時剩下不到1分鐘，安戴托昆波嘗試投進一記追平比分的三分球，但未能命中。隨後熱火把球交到手感火燙的拉爾森（Pelle Larsson），後者命中三分球，將領先擴大至6分，也幾乎鎖定勝局。

賽後安戴托昆波表示，自己對這次出手感到有些懊惱，認為如果上半場能多嘗試幾次三分球，或許能在關鍵時刻找到更好的手感，「我其實有點對自己感到不滿，因為上半場我有幾次空檔三分，但我選擇把球傳給隊友，希望能找到更好的出手機會，當時沒有完全相信自己的投籃。」

即使如此，安戴托昆波仍認為當時的選擇並沒有錯，也不會後悔在關鍵時刻主動出手，「如果我當時多投一兩球，也許那一球就會進。大多數時候我都做出正確的選擇，出手也都是好機會，只是那球沒有進而已。但我會保持侵略性，我不會後悔出手，我真正會後悔的是自己打得太被動。」

事實上，本季安戴托昆波的交易傳聞不斷，但他依舊展現身為球隊核心的責任感，今天輸球後，公鹿戰績跌至27勝38敗，距離東區第10名仍有6場勝差。