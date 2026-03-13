NBA／SGA打破張伯倫連續20分紀錄 布朗：他的偉大之處在穩定

雷霆隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在今天與塞爾蒂克隊之戰，單場進帳35分，將個人連續單場20分場次延續到127場，正式超越傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）成聯盟紀錄保持人，賽後亞歷山大也強調，過去一年半的紀錄延續期間他的打相當開心，並且相當享受整段過程。

亞歷山大在今天與塞爾蒂克之戰第3節剩下7分多鐘時，靠著一次中距離跳投得分突破20分大關，順利打破張伯倫保持了超過60年的連續126場得分20分以上聯盟紀錄，在他正式成為新聯盟紀錄保持人後，全場球迷也起身為他鼓掌並高呼「MVP」。

在率領球隊險勝塞爾蒂克後，亞歷山大也直言，更重要的絕對是贏下今天這場比賽，「我們一路贏到了最後，這才是最重要的，過去一年半的比賽我打得很開心，可能是因為我們贏了很多場吧，如果你心態保持正確，團結一致且像個團隊一樣緊密相連，並且享受整個過程，相信你就會取得好的成績。」

而在今天的MVP對決中輸球的塞爾蒂克布朗（Jaylen Brown）也不吝嗇對亞歷山大讚美，「他絕對值得讚賞，他的職業精神與球技都非常出色，這些年他的進步是令人矚目的，我認為他的偉大之處就在於穩定性，這令人印象深刻。」

張伯倫的連續126場得分20分的紀錄，始於1961年10月20日至1963年1月20日，最終中斷於一場比賽中遭到驅逐出場，儘管連續20分場次紀錄遭到打破，但他仍保有連續30分65場、40分14場、50分7場與60分4場等神級紀錄。