NBA／被垃圾話激怒！唐西奇繳轉戰湖人新高51分 瑞迪克誇「聯盟最好球員」

湖人隊近期狀態相當火熱，今天在主場以142：130擊敗公牛隊，收下4連勝。此役最大焦點無疑是唐西奇（Luka Doncic）轟下加盟湖人後新高的51分，總教練瑞迪克（JJ Redick）直言他是「全聯盟最好的球員之一」。

「他現在的狀態可以說是聯盟最好的球員之一，但我覺得這件事沒有被討論得足夠多。不過我會把這件事說出來。」瑞迪克表示。

值得一提的是，唐西奇在比賽早段曾與公牛新秀布澤利斯（Matas Buzelis）出現言語交鋒，而這段垃圾話似乎也點燃了他的進攻火力，「第二節時我就感覺到那股情緒，有人開始對我說話，所以把我喚醒了。是Matas，我其實有點驚訝。我沒有對他說什麼，但那並不太友善。」

對此，瑞迪克認為唐西奇最特別的地方，在於他能將這種對抗情緒轉化為比賽能量，「這是一種很特別的特質。不只是他會對身體對抗或垃圾話有所回應，而是他能把這些情緒轉化為比賽表現。同時他仍然能完成所有需要做的事情，像是防守籃板、助攻和抄截。這又是一場高助攻、低失誤的比賽。」

本場比賽，唐西奇繳出51分、10籃板與9助攻的「準大三元」成績。此役他投籃31投17中，其中三分球14投9中，罰球9投8中。不僅如此，近10場比賽中，唐西奇的得分分別為22分、41分、26分、28分、27分、27分、44分、35分、31分與本場的51分。湖人在這段期間取得7勝3敗，其中包括擊敗尼克與灰狼等強隊。

本季唐西奇場均32.5分領先全聯盟，同時在投籃出手數（22次）、三分球命中數（3.8顆）、三分球出手數（10.4次）以及罰球出手數（10.2次）等數據上同樣位居聯盟第一。他目前投籃命中率47.3%，三分命中率36%，罰球命中率則為77.4%。