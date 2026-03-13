聽新聞
NBA／把比賽當成戰爭！史都華自曝強悍原因：我有需要守護的東西
活塞隊惡漢史都華（Isaiah Stewart）向來以火爆球風聞名，他近日在節目中坦言，自己之所以在球場上如此強悍，是因為他把每一場比賽都視為一場「戰爭」。
「我會說自己就是非常有競爭心，我把球場看成像上戰場一樣。我知道對手想擊倒我們，所以就像一種開關被打開，我有需要守護的東西。我有自尊心，不會躺著讓你輕鬆打完一場比賽。」史都華在《The Young Man and The Three》節目中表示。
史都華也提到，外界常常只憑某些片段就對他下定論，「這其實也說明很多人並不了解我，他們只是根據某個瞬間來評價我。我有很多曾經在場上競爭過、甚至不喜歡我的隊友，後來到底特律之後都會說，『哇，Stu其實很不一樣。』他們會覺得能跟我當隊友、像兄弟一樣其實很棒。」
然而，史都華的強硬風格確實有時也帶來麻煩。今年2月，史都華因在對戰黃蜂隊比賽鬥毆，遭聯盟禁賽7場。統計顯示，他生涯至今已累積約15場禁賽紀錄。
本季史都華已為活塞出賽53場，場均貢獻10分、5.1籃板，投籃命中率53.6%，是球隊重要輪換球員之一。
