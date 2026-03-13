快訊

NBA／唐西奇轟51分準大三元率湖人勝公牛 詹姆斯「犧牲」獲2位傳奇肯定

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇(左)、詹姆斯(右)。 法新社
湖人隊今天在主場迎戰公牛隊，當家球星唐西奇（Luka Doncic）轟下51分準大三元，帶隊以142：130大勝。賽後湖人名將和主帥瑞迪克（JJ Redick）都稱讚詹姆斯（LeBron James）的「犧牲」。

詹姆斯今天傷癒復出，唐西奇用驚人火力慶祝隊友回歸，全場31投17中，其中三分球14中9，狂轟51分10籃板9助攻。里夫斯（Austin Reaves）也沒有被詹姆斯歸隊影響，20投13中，進帳30分7助攻。中鋒艾頓（Deandre Ayton）也繳出23分10籃板的好表現。

詹姆斯自己則是13投7中，貢獻18分7籃板7助攻。湖人傳奇名將渥錫（James Worthy）賽後盛讚，「他今晚以一名角色球員的方式打球，這可是聯盟公認最偉大的球員之一，卻願意接受那樣的角色。我認為他今晚採取的方式令人讚賞。」

湖人傳奇控衛「老漁」費雪（Derek Fisher）也稱讚詹姆斯的犧牲精神，「NBA歷史得分王第一節竟然刻意不得分，這完全是為了團隊，他今晚做自己該做的事，確保球隊能拿下勝利。」

瑞迪克也談到詹姆斯的犧牲：「他願意做任何事情來幫助球隊贏球，他很清楚，確保唐西奇和里夫斯能發揮到最好有多重要，這充分展現他有多在乎這支球隊、在乎隊友，以及他有多想贏。」

詹姆斯本人則說，「球隊才是最重要的，確實需要一些犧牲，我知道自己個人還能做到什麼，但我也能調整自己，符合這隊最需要的事，那才是唯一重要的。」

湖人 LeBron James Lukca Doncic Austin Reaves 公牛 Deandre Ayton

