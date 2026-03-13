快訊

NBA／亞歷山大連續127場「20＋」破張伯倫紀錄 雷霆準絕殺綠衫軍

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
亞歷山大。 路透
近期拉出6連勝重返聯盟戰績龍頭的雷霆隊，在今天於主場出戰塞爾蒂克隊的賽事中兩軍一路拉鋸，但比賽倒數階段靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的中距離跳投，以及霍姆葛倫（Chet Holmgren）抓下關鍵進攻籃板後製造犯規站上罰球線且2罰俱中，最終就以104：102險勝綠衫軍，收下7連勝。

塞爾蒂克近期雖然迎回球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum），但在前一場比賽不敵馬刺隊後，今天教練團也在與雷霆之戰安排泰托姆輪休，這也讓比賽焦點重新回到兩位年度MVP熱門人選雷霆亞歷山大與塞爾蒂克布朗（Jaylen Brown）間的對決。

在今天比賽中，亞歷山大與布朗也確實打出不相上下的表現，前者猛轟35分外帶9助攻、6籃板，後者則有34分、7助攻、6籃板，前三節打完塞爾蒂克也才以3分差距領先雷霆。

比賽最後1分鐘兩人也再度扛起勝負重擔，先是亞歷山大靠著中距離跳投幫助雷中在倒數1分04秒取得2分領先，布朗隨即靠著罰球扳平戰局，倒數29.6秒亞歷山大在罰球線急停跳投命中後，布朗又還以顏色在中距離翻身跳投命中，雙方又回到平手局面。

不過比賽最後2.9秒，雷霆卡盧索（Alex Caruso）在底線三分球出手落空後，雷霆霍姆葛倫（Chet Holmgren）抓下關鍵進攻籃板還造成對手犯規站上罰球線，最終兩罰俱中，反觀塞爾蒂克最後一波進攻未能命中，最終雷霆就以2分差距險勝收下7連勝。

而亞歷山大在本場比賽攻下35分後，個人連續單場得分20分以上場次也來到127場，讓他超越張伯倫的126場，獨居聯盟歷史第1名，賽後他也在場上接受隊友的「淋浴」慶祝。

總教練戴格諾（Mark Daigneault）在談到亞歷山大的紀錄時則說：「他的球技猶如手術般的精準，這是無人能出其右的，在這段紀錄延續期間，他從未阻礙我們取得勝利或是影響隊友表現，這是一項關乎個人得分的紀錄，但卻不曾犧牲球隊和隊友的任何利益，無疑是一位偉大的球員，他贏得這座場館裡每個人的尊重。」

亞歷山大 雷霆 塞爾蒂克

