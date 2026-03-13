快訊

牛皮紙袋秀單據！包機費208萬 卓榮泰：刻意說成公務行程是何居心？

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

趁早搶便宜！國泰商務艙91萬惹議 美伊戰爭下機票恐漲30%

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／打破張伯倫63年神紀錄！SGA：很難完全消化這件事

聯合新聞網／ 綜合報導
亞歷山大今日達成連續127場得分超過20，正式超越張伯倫保持長達63年的紀錄。 美聯社。
亞歷山大今日達成連續127場得分超過20，正式超越張伯倫保持長達63年的紀錄。 美聯社。

雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今日在對陣塞爾蒂克的比賽中，再度攻下20分以上。不僅最終成功以104：102險勝對手，甚至達成連續127場得分超過20，正式超越傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）保持長達63年的紀錄。

在此前對戰金塊攻下35分、並投進致勝三分球追平張伯倫紀錄後，亞歷山大就曾談到這項成就。

「老實說，我還很難完全消化這件事。我其實不太去想它，特別是在球季期間。因為有太多事情要專注，很多條件都必須配合才能達到最終目標，那才是我百分之百專注的事情。」

「但能和那樣的球員被一起討論，真的很特別。」亞歷山大表示。

事實上，張伯倫當年之所以停在126場，是因為1963年的一場比賽中，他在開賽僅4分鐘就因對裁判使用不當言語被驅逐出場，導致紀錄中斷。除此之外，他還曾在1963至1964年間創下92場連續得分至少20的紀錄。

對於現年27歲的亞歷山大而言，這只是他職業生涯第8年的又一項重大成就。上賽季他帶領雷霆奪下總冠軍，並獲選為2025年NBA總冠軍賽MVP，同時也以聯盟得分王身分拿下2024-25賽季年度最有價值球員。

這項紀錄也讓亞歷山大與張伯倫等傳奇球星並列歷史舞台，也讓他加入像湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）等偉大球員的紀錄行列。詹姆斯目前仍保持著連續1297場至少10分的NBA紀錄。

本場比賽，亞歷山大上陣39分鐘，繳出35分、6籃板、9助攻、2抄截、3火鍋的數據，得分為全場最高。

張伯倫 亞歷山大 NBA

相關新聞

NBA／亞歷山大連續127場「20＋」破張伯倫紀錄 雷霆準絕殺綠衫軍

近期拉出6連勝重返聯盟戰績龍頭的雷霆隊，在今天於主場出戰塞爾蒂克隊的賽事中兩軍一路拉鋸，但比賽倒數階段靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的中距離跳投，以及霍姆葛倫（Chet Holmgren）抓下關鍵進攻籃板後製造犯規站上罰球線且2罰俱中，最終就以104：102險勝綠衫軍，收下7連勝。

NBA／是時候和「超人」說再見！霍華德宣布正式退休

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今日透過社群媒體宣布退休。他在貼文中回顧自己從童年到NBA的成長歷程，並表示是時候為自己的籃球旅程畫下句點，正式結束長達近20年的職籃生涯。

NBA／打破張伯倫63年神紀錄！SGA：很難完全消化這件事

雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今日在對陣塞爾蒂克的比賽中，再度攻下20分以上。不僅最終成功以104：102險勝對手，甚至達成連續127場得分超過20，正式超越傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）保持長達63年的紀錄。

NBA／獨行俠前老闆庫班自曝選秀失誤 字母哥、馬克西成最大遺珠

獨行俠前老闆庫班（Mark Cuban）近日在節目中坦言，球隊在選秀歷史上曾錯過兩名巨星，包括「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與明星後衛馬克西（Tyrese Maxey），直言這是球隊多年來最遺憾的決策之一。

NBA／83紀錄後阿德巴約對公鹿僅得21分 卻獲得教練、對手聲援

在前一場比賽猛轟聯盟歷史新高的83分後，熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）在今天領軍於主場迎戰公鹿隊，儘管個人最終僅拿下21分，但在隊友拉爾森（Pelle Larsson）拿下生涯新高28分的助拳下，熱火仍是以112：105擊敗公鹿，收下7連勝。

NBA／阿德巴約83分之夜遭質疑？熱火教頭：我不會向任何人道歉

熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）日前在對巫師一戰中狂轟83分，躍居NBA歷史單場得分榜第2。不過比賽最後幾分鐘，熱火不惜動用「犯規戰術」凍結時間，換取阿德巴約更多得分機會，引發外界熱議。對此，熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）態度相當強硬，直言自己「完全不會道歉」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。