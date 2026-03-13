NBA／打破張伯倫63年神紀錄！SGA：很難完全消化這件事

雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今日在對陣塞爾蒂克的比賽中，再度攻下20分以上。不僅最終成功以104：102險勝對手，甚至達成連續127場得分超過20，正式超越傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）保持長達63年的紀錄。

在此前對戰金塊攻下35分、並投進致勝三分球追平張伯倫紀錄後，亞歷山大就曾談到這項成就。

「老實說，我還很難完全消化這件事。我其實不太去想它，特別是在球季期間。因為有太多事情要專注，很多條件都必須配合才能達到最終目標，那才是我百分之百專注的事情。」

「但能和那樣的球員被一起討論，真的很特別。」亞歷山大表示。

事實上，張伯倫當年之所以停在126場，是因為1963年的一場比賽中，他在開賽僅4分鐘就因對裁判使用不當言語被驅逐出場，導致紀錄中斷。除此之外，他還曾在1963至1964年間創下92場連續得分至少20的紀錄。

對於現年27歲的亞歷山大而言，這只是他職業生涯第8年的又一項重大成就。上賽季他帶領雷霆奪下總冠軍，並獲選為2025年NBA總冠軍賽MVP，同時也以聯盟得分王身分拿下2024-25賽季年度最有價值球員。

這項紀錄也讓亞歷山大與張伯倫等傳奇球星並列歷史舞台，也讓他加入像湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）等偉大球員的紀錄行列。詹姆斯目前仍保持著連續1297場至少10分的NBA紀錄。

本場比賽，亞歷山大上陣39分鐘，繳出35分、6籃板、9助攻、2抄截、3火鍋的數據，得分為全場最高。