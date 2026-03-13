NBA／獨行俠前老闆庫班自曝選秀失誤 字母哥、馬克西成最大遺珠

獨行俠前老闆庫班（Mark Cuban）近日在節目中坦言，球隊在選秀歷史上曾錯過兩名巨星，包括「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與明星後衛馬克西（Tyrese Maxey），直言這是球隊多年來最遺憾的決策之一。

庫班日在節目《The Adam Friedland Show》中談到球隊選秀失誤時表示，「其實有很多次，最近比較大的失誤是馬克西，而『希臘怪物』安戴托昆波可能是最大的。」

回顧當時，2013年與2020年選秀會上，獨行俠分別握有第13順位與第18順位選秀權，而安戴托昆波與馬克西最終分別在第15順位與第21順位被選中。不過當時獨行俠選擇了歐林尼克（Kelly Olynyk）與格林（Josh Green）。

事實證明，這兩名被錯過的球員後來都成為各自球隊的重要核心。安戴托昆波在公鹿成長為聯盟頂級球星，不僅10度入選全明星賽，還兩度奪下年度最有價值球員，並被視為未來名人堂球員之一。

至於馬克西則在76人持續成長，成為聯盟最具爆發力的年輕進攻球員之一。他在2024年奪得年度最佳進步球員，並逐年提升個人數據表現。

僅管獨行俠過去也曾擁有多位頂級球星，從傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）到唐西奇（Luka Doncic），如今則迎來狀元新秀佛雷格（Cooper Flagg）。然而對庫班而言，這兩次的錯失機會，無疑是球隊選秀歷史中最令人遺憾的決定之一。