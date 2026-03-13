快訊

台股首見39千金！「股王」信驊就是強再飆天價 這幾檔也創高

好市多799化妝台之亂！代購掃光擋別人拿「我全包了」遭肉搜

3月便宜資費懶人包／4G吃到飽真的變貴！5G攻399元更划算

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／是時候和「超人」說再見！霍華德宣布正式退休

聯合新聞網／ 綜合報導
霍華德今日透過社群媒體宣布退休，結束長達近20年的職籃生涯。 歐新社。
霍華德今日透過社群媒體宣布退休，結束長達近20年的職籃生涯。 歐新社。

NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今日透過社群媒體宣布退休。他在貼文中回顧自己從童年到NBA的成長歷程，並表示是時候為自己的籃球旅程畫下句點，正式結束長達近20年的職籃生涯。

霍華德在貼文中寫道，「今天這個月12號醒來時，我覺得是時候和『超人』說再見了！我不是超人……我會哭、會掙扎，我和所有人一樣。即使面對謊言、媒體和仇恨，我仍然選擇去愛，在風暴中保持微笑。」

「現在我要脫下披風，從所有籃球比賽中退休，把時間投入家人，也回饋世界各地的社區。其實不是我退休，而是這項運動讓我退休，我還有很多能貢獻的地方。」霍華德接著表示。

霍華德也宣布，未來將把每個月12日訂為「D12 Day」，計畫前往世界各地城市進行隨機善行活動，以感謝球迷多年來的支持。此外，他也透露正在製作一部紀錄片，預計今年推出，內容將記錄他從學生時期一路走到NBA的生涯故事。

霍華德是2004年NBA選秀狀元，職業生涯在魔術起步，先後效力於湖人、火箭、老鷹、黃蜂、巫師與76人等球隊。2021-22賽季結束後，他未再於NBA出賽。2022-2023賽季則來台加入桃園永豐雲豹隊，掀起一股「魔獸旋風」。

在18年的NBA生涯中，霍華德留下場均15.7分、11.8籃板與1.8火鍋的成績。他曾8度入選全明星賽、8次入選年度最佳陣容、5次入選最佳防守陣容，並3度獲得年度最佳防守球員。

霍華德曾兩度闖進NBA總決賽，並以替補身份隨湖人隊奪得總冠軍。此外，他也曾在NBA灌籃大賽中贏得冠軍。

值得一提的是，霍華德已於2025年入選奈史密斯籃球名人堂。如今正式宣布退休，也宣告這位曾經統治禁區的巨星將為自己的籃球生涯畫下句點。

霍華德 NBA 籃球 湖人

相關新聞

NBA／傳湖人願給里夫斯5年2.4億美元 續約後爭取交易字母哥

湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）以落選新秀身分進入聯盟，卻不斷進步，本季更是繳出明星級成績。季後將成為自由球員的他，傳出可能和湖人簽下5年2.4億美元合約。

NBA／金塊三節就打爆火箭 西區競爭激烈「4隊40勝」

火箭隊昨天主場擊敗暴龍隊，今天就來到丹佛與金塊隊交手。火箭全場外線33中4，命中率僅12%；反觀金塊命中率破5成，三節打完就進入垃圾時間，金塊以129：93奪勝。

NBA／雷納德轟45分率快艇痛宰灰狼 馬瑟倫談賽後衝突：不會用暴力

快艇隊今天在主場迎戰灰狼隊，「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）全場20投15中，轟下45分、正負值+41。快艇全場命中率高達63.4%，終場以153：128拿下勝利，賽後兩隊還爆發「大場面」。

NBA／坦言要拿MVP有難度 綠軍布朗：可能永遠達不到標準

塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）本季在泰托姆（Jayson Tatum）養傷時扛起綠衫軍招牌，不僅繳出生涯年數據，更率隊長期穩居東區第二，不過他近期受訪時坦言，對自己來說贏得年度MVP仍舊遙不可及。

NBA／湖人休季鎖定尼克防守悍將？想如願需看字母哥去處

湖人在休賽季鎖定尼克前鋒阿努諾比，提升側翼戰力成為可能選擇，但需看「字母哥」安戴托昆波的去向。法瓦萊指出，若尼克未交換字母哥，阿努諾比難以離隊。

NBA／76人馬克西手傷將休3週 三巨頭全倒又傷主力前鋒

76人隊明星後衛馬克西因右手指傷將缺陣三週，前鋒烏布瑞也因肘部不適休息兩週，球隊傷病情況堪憂。安比德和喬治同樣缺陣，76人目前僅以35勝30敗排名東區第八，面臨季後賽危機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。