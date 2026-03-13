NBA／是時候和「超人」說再見！霍華德宣布正式退休

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今日透過社群媒體宣布退休。他在貼文中回顧自己從童年到NBA的成長歷程，並表示是時候為自己的籃球旅程畫下句點，正式結束長達近20年的職籃生涯。

霍華德在貼文中寫道，「今天這個月12號醒來時，我覺得是時候和『超人』說再見了！我不是超人……我會哭、會掙扎，我和所有人一樣。即使面對謊言、媒體和仇恨，我仍然選擇去愛，在風暴中保持微笑。」

「現在我要脫下披風，從所有籃球比賽中退休，把時間投入家人，也回饋世界各地的社區。其實不是我退休，而是這項運動讓我退休，我還有很多能貢獻的地方。」霍華德接著表示。

霍華德也宣布，未來將把每個月12日訂為「D12 Day」，計畫前往世界各地城市進行隨機善行活動，以感謝球迷多年來的支持。此外，他也透露正在製作一部紀錄片，預計今年推出，內容將記錄他從學生時期一路走到NBA的生涯故事。

霍華德是2004年NBA選秀狀元，職業生涯在魔術起步，先後效力於湖人、火箭、老鷹、黃蜂、巫師與76人等球隊。2021-22賽季結束後，他未再於NBA出賽。2022-2023賽季則來台加入桃園永豐雲豹隊，掀起一股「魔獸旋風」。

在18年的NBA生涯中，霍華德留下場均15.7分、11.8籃板與1.8火鍋的成績。他曾8度入選全明星賽、8次入選年度最佳陣容、5次入選最佳防守陣容，並3度獲得年度最佳防守球員。

霍華德曾兩度闖進NBA總決賽，並以替補身份隨湖人隊奪得總冠軍。此外，他也曾在NBA灌籃大賽中贏得冠軍。

值得一提的是，霍華德已於2025年入選奈史密斯籃球名人堂。如今正式宣布退休，也宣告這位曾經統治禁區的巨星將為自己的籃球生涯畫下句點。