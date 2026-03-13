NBA／阿德巴約83分之夜遭質疑？熱火教頭：我不會向任何人道歉

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
阿德巴約日前狂轟83分，引發外界熱議。史波史特拉則直言自己「完全不會道歉」。 歐新社。

熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）日前對巫師隊狂轟83分，躍居NBA歷史單場得分榜第2。不過比賽最後幾分鐘，熱火不惜動用「犯規戰術」凍結時間，換取阿德巴約更多得分機會，引發外界熱議。對此，熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）態度相當強硬，直言自己「完全不會道歉」。

「我不會向任何人道歉，完全不會。當那樣的時刻出現時，就要把握機會。那真的非常令人興奮，我很榮幸能和大家一起經歷那個時刻。」史波史特拉表示，外界其實忽略阿德巴約整場比賽的表現。

史波史特拉透露，賽前他曾特別提醒阿德巴約要保持專注，因為熱火當時有多名主力因傷缺陣，「我告訴Bam，作為我們的最佳球員與隊長，我希望他能完全進入比賽狀態，而他確實做到了。」

不僅如此，史波斯卓也回憶去年球隊輸給國王隊後，阿德巴約竟主動到場支持隔天清晨舉辦的慈善5K路跑，讓他印象深刻，「他不是來跑步，只是單純來支持這個活動。這就說明了他是一個怎樣的人。正因如此，身為他的教練，我願意為他做任何事情。」

對於熱火最後階段的操作，聯盟內也出現不同聲音。金塊隊代理總教練艾德曼（David Adelman）認為，阿德巴約是一名非常專業的球員，偶爾「瘋狂一晚」其實很有娛樂性，「當你已經拿到70分時，我只能說一切都放開了。我覺得那真的很酷。」

事實上，阿德巴約首節就轟下31分，半場拿到43分，三節打完累積62分，比賽剩下9分05秒時已達70分，距離比賽結束3分26秒時則來到77分。此役他出手43次，並創下單場36罰命中、43次罰球出手的NBA紀錄。

儘管比賽最後幾分鐘，巫師一度祭出四人包夾防守阿德巴約，而熱火也多次刻意犯規延長比賽時間，讓球隊中鋒有更多得分機會，阿德巴約最終仍幫助球隊以150比129擊敗巫師。

