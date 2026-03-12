快訊

NBA／傳湖人願給里夫斯5年2.4億美元 續約後爭取交易字母哥

聯合新聞網／ 綜合報導
里夫斯。 法新社
里夫斯。 法新社

湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）以落選新秀身分進入聯盟，卻不斷進步，本季更是繳出明星級成績。季後將成為自由球員的他，傳出可能和湖人簽下5年2.4億美元合約。

湖人記者馬圖爾（Ashish Mathur）指出，湖人計畫今年自由球員市場開啟後，提供里夫斯一份5年2.4億美元合約。里夫斯預計放棄下賽季球員選項，今年休賽季成為完全自由球員。湖人完全不擔心失去里夫斯，因為他希望整個職業生涯都效力紫金大軍。

里夫斯本季出賽39場，平均得到23.7分5.5助攻4.8籃板，投籃命中率49.5%，三分命中率37.5%。場均得分每年都在進步。

詹姆斯今年休賽季也將進入自由市場，外界預估不是留湖人就是回騎士隊。不過湖人隊內已有多名球員準備迎接，「詹姆斯時代」本季結束後畫下句點。

馬圖爾進一步指出，一旦里夫斯續約完成，湖人就會積極推動交易，目標鎖定公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），湖人最多可向公鹿提供3個首輪選秀權。

