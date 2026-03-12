聽新聞
NBA／金塊三節就打爆火箭 西區競爭激烈「4隊40勝」
火箭隊昨天主場擊敗暴龍隊，今天就來到丹佛與金塊隊交手。火箭全場外線33中4，命中率僅12%；反觀金塊命中率破5成，三節打完就進入垃圾時間，金塊以129：93奪勝。
火箭一度在第二節反超，但金塊第三節徹底接管比賽，打出40：22的單節比分，取得24分領先。末節金塊一哥約柯奇（Nikola Jokic）完全沒上場，仍輕鬆收下勝利。
金塊團隊外線命中率53%，約柯奇上場30分鐘就得到16分13助攻12籃板，外帶5抄截。穆雷（Jamal Murray）砍進全場最高的30分。
賽後火箭和湖人隊都是40勝25敗，金塊和灰狼都40勝26敗，西區第3至第6依序是火箭、湖人、金塊和灰狼隊。西區第7的灰狼38勝27敗，只落後1.5場勝差。
