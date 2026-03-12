快訊

與丈夫共用電腦跳出「去北海道滑雪」私訊 人妻驚見外遇、判賠金額曝光

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼：完美得罪兩邊

房市崩盤前兆？去年3700家建商歇業嚇壞 專家破解：根本放大恐慌

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／金塊三節就打爆火箭 西區競爭激烈「4隊40勝」

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇(右1)。 路透
約柯奇(右1)。 路透

火箭隊昨天主場擊敗暴龍隊，今天就來到丹佛與金塊隊交手。火箭全場外線33中4，命中率僅12%；反觀金塊命中率破5成，三節打完就進入垃圾時間，金塊以129：93奪勝。

火箭一度在第二節反超，但金塊第三節徹底接管比賽，打出40：22的單節比分，取得24分領先。末節金塊一哥約柯奇（Nikola Jokic）完全沒上場，仍輕鬆收下勝利。

金塊團隊外線命中率53%，約柯奇上場30分鐘就得到16分13助攻12籃板，外帶5抄截。穆雷（Jamal Murray）砍進全場最高的30分。

賽後火箭和湖人隊都是40勝25敗，金塊和灰狼都40勝26敗，西區第3至第6依序是火箭、湖人、金塊和灰狼隊。西區第7的灰狼38勝27敗，只落後1.5場勝差。

金塊 火箭 Nikola Jokic Jamal Murray Kevin Durant

相關新聞

NBA／復出時間一延再延 柯瑞右膝傷勢再休10天

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）的回歸時間又要再往後，球團今天宣布，柯瑞的膝蓋狀況將讓他休息另一個10天，意味至少再少打5場比賽。

NBA／金塊三節就打爆火箭 西區競爭激烈「4隊40勝」

火箭隊昨天主場擊敗暴龍隊，今天就來到丹佛與金塊隊交手。火箭全場外線33中4，命中率僅12%；反觀金塊命中率破5成，三節打完就進入垃圾時間，金塊以129：93奪勝。

NBA／雷納德轟45分率快艇痛宰灰狼 馬瑟倫談賽後衝突：不會用暴力

快艇隊今天在主場迎戰灰狼隊，「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）全場20投15中，轟下45分、正負值+41。快艇全場命中率高達63.4%，終場以153：128拿下勝利，賽後兩隊還爆發「大場面」。

NBA／坦言要拿MVP有難度 綠軍布朗：可能永遠達不到標準

塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）本季在泰托姆（Jayson Tatum）養傷時扛起綠衫軍招牌，不僅繳出生涯年數據，更率隊長期穩居東區第二，不過他近期受訪時坦言，對自己來說贏得年度MVP仍舊遙不可及。

NBA／湖人休季鎖定尼克防守悍將？想如願需看字母哥去處

湖人在休賽季鎖定尼克前鋒阿努諾比，提升側翼戰力成為可能選擇，但需看「字母哥」安戴托昆波的去向。法瓦萊指出，若尼克未交換字母哥，阿努諾比難以離隊。

NBA／76人馬克西手傷將休3週 三巨頭全倒又傷主力前鋒

76人隊明星後衛馬克西因右手指傷將缺陣三週，前鋒烏布瑞也因肘部不適休息兩週，球隊傷病情況堪憂。安比德和喬治同樣缺陣，76人目前僅以35勝30敗排名東區第八，面臨季後賽危機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。