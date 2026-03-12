NBA／雷納德轟45分率快艇痛宰灰狼 馬瑟倫談賽後衝突：不會用暴力

快艇隊今天在主場迎戰灰狼隊，「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）全場20投15中，轟下45分、正負值+41。快艇全場命中率高達63.4%，終場以153：128拿下勝利，賽後兩隊還爆發「大場面」。

首節雷納德就以8成命中率狂砍18分，幫助快艇建立雙位數領先。快艇一路維持領先，末節再轟出28：8攻勢讓比賽徹底失去懸念，提前換上板凳末端球員進入垃圾時間，沒想到比賽尾聲竟爆發衝突。

Kawhi’s reaction to the Clippers & Wolves fighting:



“Hey, a fight.”



🤣🤣🤣. (h/t @ohnohedidnt24)



pic.twitter.com/ynzA7FdiLN — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 12, 2026

除雷納德外，板凳暴徒馬瑟倫（Bennedict Mathurin）砍22分，控衛葛蘭德（Darius Garland）挹注21分。灰狼則是「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）拿36分表現最佳。

快艇新秀佩杜拉（Sean Pedulla）生涯初登場拿下6分，馬瑟倫透露，為了佩杜拉將比賽用球拿回是衝突主因，「我們的菜鳥拿到NBA第一分，一生只有一次，我不能不重視。我只是想當個好隊友，幫他把比賽用球拿回來，我們不會用暴力處理這種事，需要和平，每個人都需要和平。」

馬瑟倫得知快艇攻下153分時相當驚訝，「我還沒看到，真的太瘋狂了。雷納德打出他的比賽，我們還有米勒（Jordan Miller）也發瘋了，大家都做好自己的工作，我們整隊打出一場很棒的團隊比賽。」