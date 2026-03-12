NBA／坦言要拿MVP有難度 綠軍布朗：可能永遠達不到標準

塞爾蒂克隊球星布朗（Jaylen Brown）本季在泰托姆（Jayson Tatum）養傷時扛起綠衫軍招牌，不僅繳出生涯年數據，更率隊長期穩居東區第2，不過他近期受訪時坦言，對自己來說贏得年度MVP仍舊遙不可及。

泰托姆因右腳阿基里斯腱撕裂本季長期缺陣，直到上週才完成初登場，布朗率塞爾蒂克打破專家眼鏡，目前戰績43勝22敗排東區第2，維持東區強權本色，他場均攻下28.3分、7.1籃板與5.1助攻，3項數據皆為生涯新高，投籃命中率為48%。

布朗在受訪時談到追逐年度MVP的困難之處，「我覺得自己符合得獎條件，季前大家都說我沒有能力做到，但我扛住那些質疑，但現在大家又提高標準，所以不管我做什麼，可能永遠都達不到。」

本季年度MVP熱門人選仍是上季票選前二的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與約柯奇（Nikola Jokic），兩人也時常被球迷提出比較，但部分人士認為，率隊繳出佳績的布朗和活塞隊康寧漢（Cade Cunningham）也值得獎項肯定。