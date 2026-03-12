聽新聞
NBA／湖人休季鎖定尼克防守悍將？想如願需看字母哥去處
《Bleacher Report》記者法瓦萊（Dan Favale）指出，若湖人隊想在休賽季強化側翼戰力，尼克隊前鋒阿努諾比（OG Anunoby）可能成為湖人潛在目標之一，不過補強若想成真，可能得視「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）去向決定。
法瓦萊說：「除非尼克在休賽季試圖換來安戴托昆波，否則阿努諾比不可能離隊。法瓦萊補充，字母哥曾表態有興趣去紐約打球，因此湖人有機會透過三方交易補強鋒線戰力，不然在一般情況下，湖人想交易來阿努諾比非常困難。」
法瓦萊提到若操作得宜，湖人可以利用數名球員完成薪資匹配，像是拉拉維亞（Jake LaRavia）、艾頓（Deandre Ayton）與史馬特（Marcus Smart）等人合約，能幫助湖人在交易上保有薪資彈性。
阿努諾比與尼克簽下的五年2.125億美元（約67億台幣）合約，目前來到第三年，明年球季薪資約為4250萬美元，本季他場均貢獻16.5分、5.3籃板、2.2助攻與1.7抄截，三分球命中率37.1%，攻守兼備使他成為聯盟最受歡迎的鋒線球員之一。
