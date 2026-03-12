NBA／76人馬克西手傷將休3週 三巨頭全倒又傷主力前鋒

76人隊仍在力拚季後賽席次，但球隊接二連三出現傷情，明星後衛馬克西（Tyrese Maxey）因右手手指傷勢，將至少缺陣3週，同時前鋒烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）也因手肘不適將休息2週，使76人傷兵狀況雪上加霜。

76人戰績先前跌出東區前6，目前35勝30敗暫居東區第8，安比德（Joel Embiid）因腹斜肌拉傷無法穩定出賽、喬治（Paul George）因禁藥問題遭禁賽，再加上馬克西和烏布瑞，等於有4名主力球員同時缺陣。

馬克西在上週比賽時與隊友波納（Adem Bona）發生碰撞受傷，檢查後卻認為右手小指肌腱受傷，將缺席約3週的賽事，本季他出賽61場，場均攻下29.0分、6.7助攻、4.1籃板、2.0抄截，若無法在例行賽尾聲歸隊，將因出賽未達65場失去個人獎項票選資格。

76人總教練諾斯（Nick Nurse）說：「這對他來說是巨大的打擊，他打出能入選最佳陣容（All-NBA）的成績，我們只希望他的傷勢能盡快恢復，早日回到場上，傷兵情況確實讓球隊陷入困境。」

烏布瑞本季出賽41場，平均攻下14.7分、4.9籃板、1.3抄截，投籃命中率為46.3%，他因左手肘韌帶扭傷將缺陣2週，球季前段他曾因左膝扭傷高掛免戰牌。