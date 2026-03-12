NBA／復出時間一延再延 柯瑞右膝傷勢再休10天

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）的回歸時間又要再往後，球團今天宣布，柯瑞的膝蓋狀況將讓他休息另一個10天，意味至少再少打5場比賽。

柯瑞已經因右膝情髕骨股骨疼痛症候群（Patellofemoral Pain Syndrome）連續缺陣15場，這狀況也被稱為「跑者膝」，是膝蓋骨和大腿骨接觸面因滑動軌跡不良或磨損，會導致膝蓋前方或周圍產生非結構性損傷的疼痛。

月初勇士球團才宣布柯瑞將再休息10天，今天再宣布繼續延長休兵日程，對近況不佳的球隊無疑是利空消息。

好消息是柯瑞近期已經回歸訓練，熟悉勇士球團的消息人士透露，柯瑞渴望為球隊爭取季後賽門票，未來幾天將加強訓練強度。

不過先前柯瑞提到傷勢時以「無法預測」來形容，畢竟美國時間1月24日訓練感到不適後，他最初希望明星賽後就能復出，但傷勢恢復狀況不如預期，現在時程更一路往後。

最近苦吞3連敗的勇士，32勝33敗的勝率已經不到5成，目前排西區第9，和第8的快艇隊有半場勝差，和第10的拓荒者隊差距1.5場。柯瑞本周主場碰灰狼隊無法出賽，下周客場碰尼克隊、巫師隊、塞爾蒂克隊和活塞隊也沒能與會。