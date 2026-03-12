快訊

NBA／復出時間一延再延 柯瑞右膝傷勢再休10天

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞。 法新社
柯瑞。 法新社

勇士隊當家球星柯瑞Stephen Curry）的回歸時間又要再往後，球團今天宣布，柯瑞的膝蓋狀況將讓他休息另一個10天，意味至少再少打5場比賽。

柯瑞已經因右膝情髕骨股骨疼痛症候群（Patellofemoral Pain Syndrome）連續缺陣15場，這狀況也被稱為「跑者膝」，是膝蓋骨和大腿骨接觸面因滑動軌跡不良或磨損，會導致膝蓋前方或周圍產生非結構性損傷的疼痛。

月初勇士球團才宣布柯瑞將再休息10天，今天再宣布繼續延長休兵日程，對近況不佳的球隊無疑是利空消息。

好消息是柯瑞近期已經回歸訓練，熟悉勇士球團的消息人士透露，柯瑞渴望為球隊爭取季後賽門票，未來幾天將加強訓練強度。

不過先前柯瑞提到傷勢時以「無法預測」來形容，畢竟美國時間1月24日訓練感到不適後，他最初希望明星賽後就能復出，但傷勢恢復狀況不如預期，現在時程更一路往後。

最近苦吞3連敗的勇士，32勝33敗的勝率已經不到5成，目前排西區第9，和第8的快艇隊有半場勝差，和第10的拓荒者隊差距1.5場。柯瑞本周主場碰灰狼隊無法出賽，下周客場碰尼克隊、巫師隊、塞爾蒂克隊和活塞隊也沒能與會。

柯瑞 勇士 Stephen Curry

相關新聞

NBA／大幅領先仍刷分！ 熱火阿德巴約轟83分破Kobe81分紀錄

熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）今天在主場出戰巫師隊的賽事中，打出史詩級的表現，在首節個人就爆砍31分，並在第四節最後1分16秒兩罰俱中後，以單場拿下83分改寫布萊恩（Kobe Bryant）的歷史第二名紀錄，在史上僅次於張伯倫的單場100分，最終熱火也在他神級表現下以150：129輕取巫師。

NBA／巫師主帥坦言第四節已失序 字母哥：以後沒人記得阿德巴約罰幾球

熱火隊阿德巴約在今天與巫師隊之戰猛轟83分，創下NBA歷史單場第2高得分紀錄，不過第四節最後階段兩隊頻繁站上罰球線，也讓巫師主帥基夫（Brian Keefe）直言，第四節時比賽確實已經失序。

NBA／復出時間一延再延 柯瑞右膝傷勢再休10天

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）的回歸時間又要再往後，球團今天宣布，柯瑞的膝蓋狀況將讓他休息另一個10天，意味至少再少打5場比賽。

NBA／「我，然後是布萊恩」 阿德巴約：想知道Kobe會說什麼

熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）在今天與巫師隊之戰，單場猛轟83分，讓他超越自己的偶像布萊恩（Kobe Bryant）的單場81分紀錄，榮登歷史得分榜第2名，賽後阿德巴約也直言，在他破紀錄後一直在想，如果布萊恩能親眼見證這場賽事，會給出什麼樣的評價。

NBA／見證男友阿德巴約破紀錄 威爾森嘆：我不再是家中紀錄保持人

熱火隊中鋒阿德巴約在今天與巫師隊之戰單場猛轟83分，讓他擠下湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）登上歷史得分榜第2名，在史上僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的單場100分紀錄，且本場比賽阿德巴約的母親與女友、WNBA球星威爾森（A'ja Wilson）也在場見證，讓他直呼意義非凡。

NBA／KD穿法官簽名球衣現身經典賽美墨之戰 驚豔史肯斯完美好投

四屆奧運金牌得主，NBA超級球星杜蘭特（Kevin Durant）昨天前往休士頓觀看經典賽美國交手墨西哥，他更身穿一件「美國隊長」賈吉（Aaron Judge）的親筆簽名球衣，還與名人堂投手沙巴西亞（CC Sabathia）合影，最終美國順利以5：3擊敗墨西哥，持續力拼本屆經典賽冠軍。

