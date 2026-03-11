NBA／巫師主帥坦言第四節已失序 字母哥：以後沒人記得阿德巴約罰幾球

熱火隊阿德巴約（Bam Adebayo）在今天與巫師隊之戰猛轟83分，創下NBA歷史單場第2高得分紀錄，不過第四節最後階段兩隊頻繁站上罰球線，也讓巫師主帥基夫（Brian Keefe）直言，第四節時比賽確實已經失序。

阿德巴約在今天與巫師之戰前三節就拿下62分，刷新隊史紀錄，並且持續朝著更高紀錄邁進，最終他也拿下聯盟史上次高的83分，僅次於張伯倫的單場100分。

談到阿德巴約在自己所領軍的巫師手中拿下誇張的83分，其中熱火更不惜在第四節最後階段透過犯規戰術凍結時間，換取阿德巴約更多得分機會，而巫師也一度反擊，透過犯規戰術將阿德巴約以外的熱火球員送上罰球線，但最終仍是無法阻止他寫下紀錄，巫師總教練基夫賽後也坦言，整場比賽到最後已經失序，「這場比賽到第四節已經失序，但我們必須承認，我們讓他手感火燙，這是我們的責任。」

基夫接著表示，裁判在第四節給予了阿德巴約16次的罰球機會，其中包括一些無法解釋的判罰，「我們只是想盡量不讓他拿到球，但他仍獲得一些罰球機會，我確實無法解釋其中的一些判罰。」

儘管阿德巴約的破紀錄罰球次數引發討論，但熱火下場比賽對手公鹿隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）就直言，過程對於其他人來說並不重要，因為未來大家只會記得阿德巴約拿下了83分，「關鍵是他達成了，10年、20年後沒人會記得他投了幾次罰球，就像我已經忘記布萊恩投了幾次罰球或是三分球，只記得他拿了81分，就像張伯倫的100分，你不會記得那些細節。」

當被問到要如何防堵阿德巴約，避免他再度單場拿下83分時，安戴托昆波則說：「我們會努力不讓他再拿下83分的，既然他今天已經拿了83分，下一場我們會盡全力讓他拿下82分。」