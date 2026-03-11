NBA／「我，然後是布萊恩」 阿德巴約：想知道他會說什麼

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
Mar 10, 2026; Miami, Florida, USA; Miami Heat center Bam Adebayo (13) reacts after becoming the NBA's second highest scorer of points in a game with 83 against the Wshington Wizards at Kaseya Center. Mandatory Credit: Rhona Wise-Imagn Images 路透通訊社
熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）在今天與巫師隊之戰，單場猛轟83分，讓他超越自己的偶像布萊恩（Kobe Bryant）的單場81分紀錄，榮登歷史得分榜第2名，賽後阿德巴約也直言，在他破紀錄後一直在想，如果布萊恩能親眼見證這場賽事，會給出什麼樣的評價。

阿德巴約在今天與巫師在比賽最後1分16秒兩罰俱中後，拿下個人本場比賽第82與83分，正式超越布萊恩，成為聯盟史上單場得分第2高的球員，這也讓他在賽後收到來自各方的祝福與道賀，而阿德巴約在場邊受訪時也說：「就像我說的，我希望能夠重溫這場比賽兩次，這絕對是一個特殊的時刻，張伯倫、我，然後是布萊恩，這聽起來真的太瘋狂了。」

阿德巴約直言，布萊恩是自己從小就開始崇拜的偶像，能夠有一天與他並駕齊驅確實很不真實，「對我來說，我一直在想如果他看到有人拿60分、70分，甚是以83分超越他，他會說些什麼，我腦海裡一直在想這件事，那就是他會對我有什麼評論，因為我一直渴望與他交流。」

阿德巴約坦言，自己是在半場拿下43分後，才在隊友提醒下意識到自己有機會打破紀錄，但他也不斷告訴自己並須保持專注與冷靜，「我意識到自己有可能能達成一些特別的事情，但我並沒有想過要拿83分，能在主場球迷，我的母親和家人面前做到這點，這有點如夢似幻，也將在歷史上留下紀錄。」

阿德巴約今天在前3節就拿下破詹姆斯（LeBron James）所保持的隊史紀錄62分，儘管第四節巫師一度派3名球員，甚至是採取4人包夾，但已經無法阻止他得分，他說：「前三節他們都沒有包夾我，當時我就想說，『既然你們要讓我繼續打下去，那就好吧。』不過我一轉頭發現有4個人在防守我，說實話我沒有見過這種場面，我有點不知道怎麼用言喻描述這個夜晚。」

