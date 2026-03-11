NBA／見證男友阿德巴約破紀錄 威爾森嘆：我不再是家中紀錄保持人

熱火隊中鋒阿德巴約在今天與巫師隊之戰單場猛轟83分，讓他擠下湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）登上歷史得分榜第2名，在史上僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的單場100分紀錄，且本場比賽阿德巴約的母親與女友、WNBA球星威爾森（A'ja Wilson）也在場見證，讓他直呼意義非凡。

阿德巴約今天在與巫師之戰出賽42分鐘，以投籃43中20，罰球43中36，三分球22中7，拿下史上單場第二高的83分，其中罰球出手次數與命中次數更是雙雙改寫聯盟紀錄，更改寫多項熱火隊史得分紀錄。

在創下史詩級的紀錄後，阿德巴約賽後也情緒激動的與在一旁觀戰的母親和女友、4屆WNBA年度MVP威爾森（A'ja Wilson）擁抱，在受訪時他說：「就像說我說的，我希望能夠重溫這場比賽兩次，這絕對是一個特殊的時刻，張伯倫、我，然後是布萊恩，這聽起來真的太瘋狂了。」

而女友同時也是WNBA單場得分紀錄53分保持人的威爾森也透過社群表示，「唉，我的職業生涯得分紀錄在家中不再是最高了，但這至少給了我一個繼續努力得目標。」

賽後威爾森也與阿德巴約一同出席記者會，阿德巴約也直言，能夠在家人的見證下完成紀錄意義非凡，「大概一周前她還在抱怨，我拿到生涯1萬分的賽事她卻不在場，希望我能等等她，所以這次她回來看球的第一場比賽我就拿到83分，這非常特別，看著她在場上的表現我每天都深受啟發，我很感謝生命中有她陪伴，她今天甚至快要哭出來了。」

威爾森也透露，在上半場阿德巴約手感火燙後，自己一度不敢回到場邊觀賽，就怕壞了男友的紀錄，「我當時在球員通道裡躲了一下，我見證過他付出的無數汗水和加練，且我們兩個都是相當注重比賽儀式感的人，所以當我想到如果我不在位置上時他卻打得那麼好，那我就別坐過去了，我記得當我坐下時，他就丟了一顆罰球，這時我心裡就想著是不是該再回到後台，但同時我又想在場支持著他。」