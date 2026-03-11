NBA／KD穿法官簽名球衣現身經典賽美墨之戰 驚豔史肯斯完美好投
四屆奧運金牌得主，NBA超級球星杜蘭特（Kevin Durant）昨天前往休士頓觀看經典賽美國交手墨西哥，他更身穿一件「美國隊長」賈吉（Aaron Judge）的親筆簽名球衣，還與名人堂投手沙巴西亞（CC Sabathia）合影，最終美國順利以5：3擊敗墨西哥，持續力拼本屆經典賽冠軍。
賈吉昨日在第三局擊出兩分砲幫助美國取得領先，另外塞揚強投史肯斯（Paul Skenes）主投四局無失分，送出七次三振，表現同樣讓杜蘭特印象深刻，他也在社群平台X上發文寫道：「史肯斯是個狠角色。」
杜蘭特曾四度幫助美國男籃奪下奧運金牌，最近一次為2024年巴黎奧運，同時他也為美國男籃奧運隊史得分王，先前杜蘭特更曾表態，自己有意代表美國參加2028年洛杉磯奧運，意味著他的國家隊生涯尚未落幕。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。