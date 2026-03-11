NBA／KD穿法官簽名球衣現身經典賽美墨之戰 驚豔史肯斯完美好投

四屆奧運金牌得主，NBA超級球星杜蘭特（Kevin Durant）昨天前往休士頓觀看經典賽美國交手墨西哥，他更身穿一件「美國隊長」賈吉（Aaron Judge）的親筆簽名球衣，還與名人堂投手沙巴西亞（CC Sabathia）合影，最終美國順利以5：3擊敗墨西哥，持續力拼本屆經典賽冠軍。

賈吉昨日在第三局擊出兩分砲幫助美國取得領先，另外塞揚強投史肯斯（Paul Skenes）主投四局無失分，送出七次三振，表現同樣讓杜蘭特印象深刻，他也在社群平台X上發文寫道：「史肯斯是個狠角色。」

杜蘭特曾四度幫助美國男籃奪下奧運金牌，最近一次為2024年巴黎奧運，同時他也為美國男籃奧運隊史得分王，先前杜蘭特更曾表態，自己有意代表美國參加2028年洛杉磯奧運，意味著他的國家隊生涯尚未落幕。