快訊

NBA／單場史詩級表現 阿德巴約83分與43罰雙破紀錄！

董至成喊「一年300萬供兒赴美」被打臉？傳兒仍在台灣 學費全靠媽媽與打工

美啟動337調查！通用汽車控進口汽車零件侵權 台廠陸企遭點名

NBA／熱火犯規戰術助攻阿德巴約83分 含金量難與Kobe做比較

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
Miami Heat center Bam Adebayo shoots a free throw during the second half of an NBA basketball game against the Washington Wizards, Tuesday, March 10, 2026, in Miami. (AP Photo/Rebecca Blackwell) 美國聯合通訊社
Miami Heat center Bam Adebayo shoots a free throw during the second half of an NBA basketball game against the Washington Wizards, Tuesday, March 10, 2026, in Miami. (AP Photo/Rebecca Blackwell) 美國聯合通訊社

本場賽事

-

:

-

載入中...

熱火隊中鋒阿德巴約Bam Adebayo）在今天與巫師隊之戰單場猛轟83分，讓他超越湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的81分，榮登歷史得分榜第2名，而他全場43罰36中也雙雙刷新聯盟罰球紀錄。而為了幫助阿德巴約打破布萊恩紀錄，在第四節最後階段大幅領先的熱火甚至不惜動用「犯規戰術」凍結時間，換取阿德巴約更多得分機會，也讓他紀錄的「含金量」受到一點質疑。

阿德巴約在今天與巫師之戰，以出賽42分鐘以43投20中，其中包括罰球43投36中，以及三分球22投7中的表現拿下83分，其中他在首節狂飆31分、前三節拿下62分都已經足以載入史冊。

不過到了末節，阿德巴約在愈來愈接近布萊恩的得分紀錄時，熱火教練與球員也愈來愈「刻意」為阿德巴約製造破紀錄機會，除了不斷餵球外，還在比賽最後1分40秒球隊27分領先優勢下，採取犯規戰術凍結比賽時間，為阿德巴約爭取更多得分機會，形成領先球隊卻使用犯規戰術的罕見畫面。

而阿德巴約也沒有辜負團隊期待，在比賽最後1分16秒兩罰俱中後，個人得分也已經來到83分，登上歷史第2名寶座，隨後熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）也將他換下場，並接受全場球迷的鼓掌歡呼。  

儘管阿德巴約本場比賽43罰36中的穩定罰球穩定度是無庸置疑，不過他在第四節拿下的21分中就有14分是靠著罰球拿下，其中包括兩次「犯規進算」的加罰命中，與布萊恩當年創下「81精神」時，單場僅28罰18中，且湖人在上半場還雙位數落後對手，但卻在布萊恩領軍下於最後兩節展開反撲，對手更是無所不用其極的想要阻止他得分的「真槍實彈」對決相比，阿德巴約今天的83分紀錄，可說是在教練團與整個團隊的協助下共同產出，在「含金量」上確實難以與布萊恩的紀錄做比較。

熱火 布萊恩 阿德巴約 Bam Adebayo

延伸閱讀

NBA／單場史詩級表現 阿德巴約83分與43罰雙破紀錄！

NBA／大幅領先仍刷分！ 熱火阿德巴約轟83分破Kobe81分紀錄

NBA／亞歷山大準絕殺還追平張伯倫紀錄 助雷霆本季3殺金塊

NBA／隊史只有2人辦到！阿德巴約加入熱火「1萬分」俱樂部

相關新聞

NBA／大幅領先仍刷分！ 熱火阿德巴約轟83分破Kobe81分紀錄

熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）今天在主場出戰巫師隊的賽事中，打出史詩級的表現，在首節個人就爆砍31分，並在第四節最後1分16秒兩罰俱中後，以單場拿下83分改寫布萊恩（Kobe Bryant）的歷史第二名紀錄，在史上僅次於張伯倫的單場100分，最終熱火也在他神級表現下以150：129輕取巫師。

NBA／單場史詩級表現 阿德巴約83分與43罰雙破紀錄！

在今天之前生涯單場最高得分「僅有」41分的熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo），在今天與巫師隊之戰以單場43投20中拿下83分後，改寫多項生涯與聯盟紀錄，不僅超越布萊恩（Kobe Braynt）成為歷史得分榜排名第2名的球員，首節拿下31分更是在史上排名第2名。

NBA／熱火犯規戰術助攻阿德巴約83分 含金量難與Kobe做比較

熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）在今天與巫師隊之戰單場猛轟83分，讓他超越湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的81分，榮登歷史得分榜第2名，而他全場43罰36中也雙雙刷新聯盟罰球紀錄。而為了幫助阿德巴約打破布萊恩紀錄，在第四節最後階段大幅領先的熱火甚至不惜動用「犯規戰術」凍結時間，換取阿德巴約更多得分機會，也讓他紀錄的「含金量」受到一點質疑。

NBA／熱火傷害了我！巴特勒談往事仍有情緒 笑稱球迷應改支持勇士

前邁阿密熱火球星巴特勒（Jimmy Butler）雖然已轉戰金州勇士，但對於與老東家的分手過程似乎仍難以釋懷。近日他在印地安泉網球公開賽（Indian Wells Open）與美國網球新星高芙（Coco Gauff）互動時，半開玩笑地談到熱火，直言球隊「傷害了他」，再次引發外界熱議。

NBA／快艇逆境重生全力拚季後賽門票 雷納德：我們從未放棄比賽

洛杉磯快艇在本季一度深陷低潮，但隨著球隊逐漸找回節奏，戰績也開始強勢反彈。10日快艇在主場以126比118擊敗紐約尼克，不僅拿下重要勝利，也讓球隊戰績回到32勝32敗，重新站上五成勝率，暫居西區第8名。

NBA／多特再對約柯奇惡意犯規 賽後致歉：只是比賽中激烈競爭

雷霆在主場以129比126擊敗金塊，收下一場關鍵勝利。不過比賽尾聲場上出現激烈衝突，雷霆防守悍將多特（Lu Dort）在一次防守中揮臂打到金塊王牌中鋒約柯奇（Nikola Jokic）的臉部，被裁判判定為一級惡意犯規。賽後多特主動向約柯奇道歉，表示這只是比賽競爭過程中的意外。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。