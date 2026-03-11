NBA／熱火犯規戰術助攻阿德巴約83分 含金量難與Kobe做比較

熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）在今天與巫師隊之戰單場猛轟83分，讓他超越湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的81分，榮登歷史得分榜第2名，而他全場43罰36中也雙雙刷新聯盟罰球紀錄。而為了幫助阿德巴約打破布萊恩紀錄，在第四節最後階段大幅領先的熱火甚至不惜動用「犯規戰術」凍結時間，換取阿德巴約更多得分機會，也讓他紀錄的「含金量」受到一點質疑。

阿德巴約在今天與巫師之戰，以出賽42分鐘以43投20中，其中包括罰球43投36中，以及三分球22投7中的表現拿下83分，其中他在首節狂飆31分、前三節拿下62分都已經足以載入史冊。

不過到了末節，阿德巴約在愈來愈接近布萊恩的得分紀錄時，熱火教練與球員也愈來愈「刻意」為阿德巴約製造破紀錄機會，除了不斷餵球外，還在比賽最後1分40秒球隊27分領先優勢下，採取犯規戰術凍結比賽時間，為阿德巴約爭取更多得分機會，形成領先球隊卻使用犯規戰術的罕見畫面。

而阿德巴約也沒有辜負團隊期待，在比賽最後1分16秒兩罰俱中後，個人得分也已經來到83分，登上歷史第2名寶座，隨後熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）也將他換下場，並接受全場球迷的鼓掌歡呼。

儘管阿德巴約本場比賽43罰36中的穩定罰球穩定度是無庸置疑，不過他在第四節拿下的21分中就有14分是靠著罰球拿下，其中包括兩次「犯規進算」的加罰命中，與布萊恩當年創下「81精神」時，單場僅28罰18中，且湖人在上半場還雙位數落後對手，但卻在布萊恩領軍下於最後兩節展開反撲，對手更是無所不用其極的想要阻止他得分的「真槍實彈」對決相比，阿德巴約今天的83分紀錄，可說是在教練團與整個團隊的協助下共同產出，在「含金量」上確實難以與布萊恩的紀錄做比較。